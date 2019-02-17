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Владимир Некляев: Поэт по-рыцарски служит Беларуси и в нее верит

  • 17.02.2019, 14:07
Владимир Некляев

В Минске прошла церемония награждения премией имени Михася Стрельцова.

В Минске торжественно открылся 8-й международный поэтический фестиваль «Стихи на асфальте» памяти поэта Михася Стрельцова. Имя лауреата, как обычно, до последнего держалось в тайне, однако в этом году стало полной неожиданностью, сообщает «Белсат».

Лауреат нынешней Стрельцовская премии – молодая поэтесса из Испании Анхела Эспиноса Руис. Объявление её имени в зале ресторана «Седьмое небо», где проводился поэтический фестиваль, для многих стало неожиданностью.

«Я всегда, когда изучаю новый язык, пытаюсь писать стихи на этом языке. Это дает даже не понимание, а ощущение этого языка, к которому очень трудно дойти другими путями», – говорит лауреатка.

Традиционно, во время открытия фестиваля прошла церемония вручения и одной из старейших литературных премий – «Золотой апостроф» от журнала«Дзеяслоў». В этом году награде – 16 лет. В поэзии отметили Василия Зуёнка. А лучшей прозаической публикацией 2018-го признали произведение Владимира Степана «Под названием Букет».

А вот номинация «Дебют» долго не могла найти своего победителя – в результате премией отметили Марию Бадей.

«Несмотря на то, что поэзия потихоньку перебирается в интернет – не так популярны бумажные издания, – поэзия беларуская живет, и постоянно появляются новые, интересные авторы», – говорит председатель Союза беларуских писателей Борис Петрович.

Авторы новые, а вот темы – те же, вечно актуальные. Это, как отмечает Борис Петрович, любовь, любовь к родной стране, сатира и политика.

Владимир Некляев участвовал в следующем блоке, вобравшем поэтическое творчестве лауреатов прошлых лет и иностранных гостей из Литвы, Украины и Швеции.

«Премия эта и задумывалась для тех, кто по-рыцарски служит беларуской поэзии. Это значит, что ни в чем, нигде и никогда ей не изменяет. Что бы ни было – со здоровьем, с политикой, экономикой, с громом небесным, с чем угодно, – поэт служит Беларуси и в нее верит!», – заявил Некляев.

А потому и имя Михася Стрельцова многие участники торжества называют одним из важнейших литературных имен.


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