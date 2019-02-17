Иран заявил о высоком риске войны с Израилем 17.02.2019, 14:12

Глава МИД Ирана озвучил этот тезис на Мюнхенской конференции.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в «стремлении к войне», сообщает РБК.

«Риск войны велик. Риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на серьезные нарушения международного права», — цитирует Зарифа агентство Reuters.

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в «нарушении международного права» в связи с бомбардировками Сирии, он также раскритиковал европейские державы за то, что они не противодействуют действиям Израиля и США. При этом Зариф заверил, что Иран привержен ядерной сделке 2015 года. По его словам, Франция, Великобритания и Германия недостаточно делают для того, чтобы Тегеран получил экономические выгоды от этого соглашения.