закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Иран заявил о высоком риске войны с Израилем

  • 17.02.2019, 14:12

Глава МИД Ирана озвучил этот тезис на Мюнхенской конференции.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в «стремлении к войне», сообщает РБК.

«Риск войны велик. Риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на серьезные нарушения международного права», — цитирует Зарифа агентство Reuters.

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в «нарушении международного права» в связи с бомбардировками Сирии, он также раскритиковал европейские державы за то, что они не противодействуют действиям Израиля и США. При этом Зариф заверил, что Иран привержен ядерной сделке 2015 года. По его словам, Франция, Великобритания и Германия недостаточно делают для того, чтобы Тегеран получил экономические выгоды от этого соглашения.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев