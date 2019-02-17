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Александра Саснович одержала волевую победу в 1-м круге турнира в Дубае

  • 17.02.2019, 14:15
Александра Саснович

Белоруска в критической ситуации обыграла россиянку Екатерину Макарову.

Белоруска Александра Саснович одержада волевую победу в 1-м круге турнира серии "Премьер" в Дубае с призовым фондом 2 828 000 долларов, сообщает tut.by.

В стартовом поединке Александра Саснович (№33 WTA) обыграла россиянку Екатерину Макарову (№66 WTA) - 0:6, 7:5, 6:4.

Саснович, проиграв 8 геймов на старте матча, совершила камбэк и вышла во 2-й круг турнира в Дубае.


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