В Нигерии президентские выборы перенесли за пару часов до голосования
- 17.02.2019, 14:30
Избирательная комиссия приняла решение ночью.
В Нигерии избирательная комиссия приняла решение о переносе голосования в ночь перед выборами, передает Reuters.
Выборы президента Нигерии были отложены на неделю из-за задержек с доставкой избирательных материалов. Председатель избирательной комиссии Махмуд Якубу заявил, что задержка не была результатом внешнего давления.
Dear citizens of the Federal Republic of Nigeria,— Atiku Abubakar (@atiku) 16 февраля 2019 г.
As you know, the Independent National Electoral Commission has announced a postponement of the elections until 23 February and 9 March respectively.
Кандидат от оппозиции Атику Абубакар обвинил действующего президента Мухаммаду Бухари в стремлении "лишить права голоса" избирателей.
"Используя эту отсрочку, администрация Бухари надеется лишить избирательных прав нигерийского электората, чтобы обеспечить низкую явку избирателей на перенесенную дату", - сказал бывший вице-президент и кандидат в президенты от Народно-демократической партии Атику Абубакар.
Голосование за президента Нигерии состоится 23 февраля.
За президентство в Нигерии 23 февраля и 9 марта поборются 72 кандидата, фаворитами являются действующий президент Мухаммаду Бухари и экс-президент Атику Абубакар.