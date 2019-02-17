В Нигерии президентские выборы перенесли за пару часов до голосования 17.02.2019, 14:30

Избирательная комиссия приняла решение ночью.

В Нигерии избирательная комиссия приняла решение о переносе голосования в ночь перед выборами, передает Reuters.

Выборы президента Нигерии были отложены на неделю из-за задержек с доставкой избирательных материалов. Председатель избирательной комиссии Махмуд Якубу заявил, что задержка не была результатом внешнего давления.

Dear citizens of the Federal Republic of Nigeria,



As you know, the Independent National Electoral Commission has announced a postponement of the elections until 23 February and 9 March respectively. — Atiku Abubakar (@atiku) 16 февраля 2019 г.

Кандидат от оппозиции Атику Абубакар обвинил действующего президента Мухаммаду Бухари в стремлении "лишить права голоса" избирателей.

"Используя эту отсрочку, администрация Бухари надеется лишить избирательных прав нигерийского электората, чтобы обеспечить низкую явку избирателей на перенесенную дату", - сказал бывший вице-президент и кандидат в президенты от Народно-демократической партии Атику Абубакар.

Голосование за президента Нигерии состоится 23 февраля.

За президентство в Нигерии 23 февраля и 9 марта поборются 72 кандидата, фаворитами являются действующий президент Мухаммаду Бухари и экс-президент Атику Абубакар.