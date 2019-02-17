закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 15:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Тадеуш Кондрусевич выступил с проповедью о трагедии в Столбцах

  • 17.02.2019, 14:47
Тадеуш Кондрусевич
Фото: tut.by

Архиепископ обратился к этой теме во время службы в Красном костеле.

Глава Римско-католического костела в Беларуси, архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич в воскресенье во время утренней службы в костеле святых Симона и Елены снова вспомнил о трагедии, произошедшей неделю назад в Столбцах, передает «Радыё Свабода».

«Надо найти причины этой ужасной трагедии. Сейчас обвиняют друг друга, председателя райисполкома, министра образования, учителей. Но трагедия в другом. Необходимо найти причину того, почему человек поднял руку на другого человека », - сказал архиепископ Тадеуш Кондрусевич, обращаясь к прихожанам Красного костела.

Чтобы не происходило таких трагедий, Кондрусевич призвал «вернуться к христианским ценностям и строить жизнь по христианским духовным законам».

Глава католической церкви в Беларуси уже второй раз комментирует трагический случай в Столбцах. На следующий день после происшествия он написал:

«Три поколения атеизации не прошли даром. В результате этого процесса человек оторвался от корней духовной жизни - Евангелия и учения Костела».


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев