Тадеуш Кондрусевич выступил с проповедью о трагедии в Столбцах 17.02.2019, 14:47

Тадеуш Кондрусевич

Фото: tut.by

Архиепископ обратился к этой теме во время службы в Красном костеле.

Глава Римско-католического костела в Беларуси, архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич в воскресенье во время утренней службы в костеле святых Симона и Елены снова вспомнил о трагедии, произошедшей неделю назад в Столбцах, передает «Радыё Свабода».

«Надо найти причины этой ужасной трагедии. Сейчас обвиняют друг друга, председателя райисполкома, министра образования, учителей. Но трагедия в другом. Необходимо найти причину того, почему человек поднял руку на другого человека », - сказал архиепископ Тадеуш Кондрусевич, обращаясь к прихожанам Красного костела.

Чтобы не происходило таких трагедий, Кондрусевич призвал «вернуться к христианским ценностям и строить жизнь по христианским духовным законам».

Глава католической церкви в Беларуси уже второй раз комментирует трагический случай в Столбцах. На следующий день после происшествия он написал:

«Три поколения атеизации не прошли даром. В результате этого процесса человек оторвался от корней духовной жизни - Евангелия и учения Костела».