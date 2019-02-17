закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 15:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Анна Северинец: Нужно менять настройки в голове

  • 17.02.2019, 14:59
Анна Северинец
Фото: Facebook

Белорусская писательница и педагог рассказала о роли литературы в жизни нации.

Книга популярной писательницы, учителя и блогера Анны Северинец «Дзень Святога Патрыка» стала настоящим хитом.

Но она продолжает работать педагогом и не мыслит жизни без школы. На Международной книжной выставке-ярмарке, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, Анна презентовала свою новую книгу «Гасцініца «Бельгія». Накануне презентации она рассказала «БелГазете» о призвании учителя и профессии писателя

- Анна, ваш новый роман называется «Гасцініца «Бельгія». В чем сакральность названия и почему вы обратились к эпохе Минска 1920-х гг.?

- А почему сакральность? Никакой сакральности: так называлась гостиница, в которую заселили делегатов I съезда «Молодняка». Просто история этой гостиницы, обычного минского дома, оказалась на удивление метафоричной, если смотреть из нашего уже времени. Подробнее не скажу, а то будет спойлер.

- Что преобладает в романе - художественность или документалистика? Где черпали исторический материал?

- Преобладает, конечно, художественность, это ведь художественная книга, но в каждом ее абзаце - исключительно документальный материал, который я брала в архивах, в подшивках старых газет и журналов, в воспоминаниях, в исследованиях белорусских историков. У нас очень много замечательных самоотверженных историков и краеведов, не известных, к сожалению, широкой публике. Минск широко изучается, особенно сейчас. Так что нас ждут и хорошие исторические художественные книги, и хорошие документальные - дай только Бог этим всем людям здоровья и материальной свободы.

- Чем в целом вас удивил нынешний форум, какие новинки приобрели для домашней библиотеки?

- Традиционно покупаю на выставке большие фотоальбомы исторических снимков, энциклопедии - «художку» можно потом и в книжных докупить, а вот солидные, толстые, с хорошей полиграфией издания на выставке намного дешевле.

- Как вы оцениваете ситуацию в белорусском книгоиздательстве?

- Это как посмотреть. Большой такой, объемный вопрос. Смотря кто отвечает на него: автор или читатель, молодая мама или ученый, любитель легкой литературы или искатель элитарной. Наше книгоиздание развивается, продирается через немыслимые сложности, и экономические, и политические, и культурные, нам тяжелее, чем кому бы то ни было вокруг. Но люди «бьют лапками», не сдаются, пишут, переводят, издают, читают, а значит - будем расти.

- Много лет своей жизни вы посвятили школе. Что для вас первостепенно - писать или преподавать?

- А я и когда пишу - преподаю. Учительницу из меня не вытравишь.

- Главное в вашей педагогической работе - это…

- Возможность общаться с детьми.

- Чем, на ваш взгляд, отличается сегодняшняя школа от прежней?

- Смотря что считать «прежней» - дореволюционную, или школу из моего детства, или школу, в которую я пришла работать в 1997г. Они все как бы разные - а как бы и одинаковые. Везде есть дети, есть урок, есть твой предмет. В этом смысле школа не меняется и не изменится. А если говорить о каких-то частностях, о каких-то там обстоятельствах - то это все наносное, что уж об этом рассуждать. Моя школа, какой я ее люблю и о которой я мечтала в детстве, - она со мной и прежде была, и сейчас есть. Есть литература, есть дети, есть доска и мел, есть я. Ничего не поменялось.

– Сейчас много говорят о проблемах в сфере образования. По вашему мнению, что необходимо менять в первую очередь?

- В первую очередь нужно менять настройки в голове у каждого из нас. Мы и сами - родители, чиновники, учителя, дети - не всегда понимаем, чего мы хотим от знания, от образования, от школы, от университета. Нужно менять отношение к знанию, нужно понимать, что знание и обучение - величайшая радость для любого человека, что оценки - это чушь и бред, шелуха, просто показатели, что «корочка» о высшем образовании - это ничего, пустота, что человек может быть счастлив и полезен и без нее, что престиж специальности - это не повод туда поступать, что домашние задания нельзя делать родителям с детьми. В общем, все нужно менять.

- Как сделать так, чтобы дети с удовольствием ходили в школу?

- Это тоже большой и комплексный вопрос. Это и установки в семье - когда новые знания и возможность их получать признаны в семье ценностью. Это и характер - когда любишь людей, интересуешься ими, готов сотрудничать с одноклассниками и учителями. Это и школа, конечно, - хорошо бы, чтобы там было уютно и удобно. И учитель, само собой, - чтобы хотелось общаться с ним.

Сто процентов детей никогда не будут любить ходить в школу, к сожалению, потому что то одно, то другое, а то и все сразу дает сбой. Тут можно только стремиться.

- Как вы относитесь к альтернативным формам обучения, например, на дому?

- По-разному. Смотря какое обучение и смотря на каком дому. Но в целом, конечно, я за то, чтобы было как можно больше вариантов обучения. Как можно больше альтернатив.

- А как складывались ваши отношения со школой, когда вы были ребенком, а также у ваших детей?

- У меня - прекрасно. Мне всегда везло и с учителями, и со школами. Были, конечно, какие-то неприятные моменты, как без них, но школу я вспоминаю с благодарностью - именно как место, где меня учили. Я всегда была хорошей ученицей, любила учиться, хорошо это делала, меня любили учителя - совершенно идеальная картинка. Так же везет со школой моей средней дочке - у нее как-то с самого начала и учителя чудесные, и одноклассники прекрасные - я у них преподаю русский и очень их люблю. Старшей везло не всегда - были среди ее педагогов в начальной школе такие, которых надо из школы увольнять с волчьим билетом, но ничего, справились. Младший пока еще только пошел в первый класс - к самой хорошей учительнице на земле, я ее очень люблю и очень рада, что мы попали как раз к ней в новый набор.

- Бытует мнение, что современные дети мало читают. Как же привить любовь к литературе у ребенка?

- Ответ довольно прост. Надо читать в семье. Не просто «читать ребенку» или «читать с ребенком» - надо читать самим: маме, папе, дедушке с бабушкой. Будут читать взрослые в семье - будет читать и ребенок. Не будут - скорее всего, и ребенок не будет.

- В целом вы считаете белорусов читающей нацией?

- Нет. Особенно если учесть, что читающей нацией белорусов хотелось бы считать тогда, когда они будут читать на своем национальном языке - раз уж мы ставим вопрос в таком «национальном» разрезе.

- В книге «Дзень Святога Патрыка» вы как раз говорите о сохранении белорусского языка и литературы. А что необходимо, чтобы белорусы заговорили на родном языке?

- Это большой комплекс мероприятий, целые программы разработаны по этому вопросу. Много чего необходимо. Страшно даже начинать перечислять.

- В свое время вы пошли в бизнес, а потом снова вернулись в школу. Легко ли было сделать такой выбор?

- Очень легко. К тому времени мне пуще горькой редьки надоел бизнес. А по школе я скучала. Поэтому вернулась туда просто как в родной дом.

- У вас большая семья. Как, на ваш взгляд, сохранить гармонию в отношениях с детьми, супругом, родителями?

- О-хо-хо, если бы я знала. Я не знаю. Любить друг друга разве что.

- Кто ваши любимы авторы и литературные герои? Что читаете сейчас?

- Вот прямо сейчас? «После смерти Пушкина», книгу российских литературоведов о Наталье Николаевне Гончаровой. Одновременно с ней - «Гамбургский счет» Виктора Шкловского, сборник литературоведческих его статей. Одновременно - «Лясному рэху праўду раскажу», книгу про Аркадия Кулешова. Художественной литературы я сейчас почти не читаю - скучно. Не люблю выдумку.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев