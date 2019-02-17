Анна Северинец: Нужно менять настройки в голове 17.02.2019, 14:59

Анна Северинец

Фото: Facebook

Белорусская писательница и педагог рассказала о роли литературы в жизни нации.

Книга популярной писательницы, учителя и блогера Анны Северинец «Дзень Святога Патрыка» стала настоящим хитом.

Но она продолжает работать педагогом и не мыслит жизни без школы. На Международной книжной выставке-ярмарке, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, Анна презентовала свою новую книгу «Гасцініца «Бельгія». Накануне презентации она рассказала «БелГазете» о призвании учителя и профессии писателя

- Анна, ваш новый роман называется «Гасцініца «Бельгія». В чем сакральность названия и почему вы обратились к эпохе Минска 1920-х гг.?

- А почему сакральность? Никакой сакральности: так называлась гостиница, в которую заселили делегатов I съезда «Молодняка». Просто история этой гостиницы, обычного минского дома, оказалась на удивление метафоричной, если смотреть из нашего уже времени. Подробнее не скажу, а то будет спойлер.

- Что преобладает в романе - художественность или документалистика? Где черпали исторический материал?

- Преобладает, конечно, художественность, это ведь художественная книга, но в каждом ее абзаце - исключительно документальный материал, который я брала в архивах, в подшивках старых газет и журналов, в воспоминаниях, в исследованиях белорусских историков. У нас очень много замечательных самоотверженных историков и краеведов, не известных, к сожалению, широкой публике. Минск широко изучается, особенно сейчас. Так что нас ждут и хорошие исторические художественные книги, и хорошие документальные - дай только Бог этим всем людям здоровья и материальной свободы.

- Чем в целом вас удивил нынешний форум, какие новинки приобрели для домашней библиотеки?

- Традиционно покупаю на выставке большие фотоальбомы исторических снимков, энциклопедии - «художку» можно потом и в книжных докупить, а вот солидные, толстые, с хорошей полиграфией издания на выставке намного дешевле.

- Как вы оцениваете ситуацию в белорусском книгоиздательстве?

- Это как посмотреть. Большой такой, объемный вопрос. Смотря кто отвечает на него: автор или читатель, молодая мама или ученый, любитель легкой литературы или искатель элитарной. Наше книгоиздание развивается, продирается через немыслимые сложности, и экономические, и политические, и культурные, нам тяжелее, чем кому бы то ни было вокруг. Но люди «бьют лапками», не сдаются, пишут, переводят, издают, читают, а значит - будем расти.

- Много лет своей жизни вы посвятили школе. Что для вас первостепенно - писать или преподавать?

- А я и когда пишу - преподаю. Учительницу из меня не вытравишь.

- Главное в вашей педагогической работе - это…

- Возможность общаться с детьми.

- Чем, на ваш взгляд, отличается сегодняшняя школа от прежней?

- Смотря что считать «прежней» - дореволюционную, или школу из моего детства, или школу, в которую я пришла работать в 1997г. Они все как бы разные - а как бы и одинаковые. Везде есть дети, есть урок, есть твой предмет. В этом смысле школа не меняется и не изменится. А если говорить о каких-то частностях, о каких-то там обстоятельствах - то это все наносное, что уж об этом рассуждать. Моя школа, какой я ее люблю и о которой я мечтала в детстве, - она со мной и прежде была, и сейчас есть. Есть литература, есть дети, есть доска и мел, есть я. Ничего не поменялось.

– Сейчас много говорят о проблемах в сфере образования. По вашему мнению, что необходимо менять в первую очередь?

- В первую очередь нужно менять настройки в голове у каждого из нас. Мы и сами - родители, чиновники, учителя, дети - не всегда понимаем, чего мы хотим от знания, от образования, от школы, от университета. Нужно менять отношение к знанию, нужно понимать, что знание и обучение - величайшая радость для любого человека, что оценки - это чушь и бред, шелуха, просто показатели, что «корочка» о высшем образовании - это ничего, пустота, что человек может быть счастлив и полезен и без нее, что престиж специальности - это не повод туда поступать, что домашние задания нельзя делать родителям с детьми. В общем, все нужно менять.

- Как сделать так, чтобы дети с удовольствием ходили в школу?

- Это тоже большой и комплексный вопрос. Это и установки в семье - когда новые знания и возможность их получать признаны в семье ценностью. Это и характер - когда любишь людей, интересуешься ими, готов сотрудничать с одноклассниками и учителями. Это и школа, конечно, - хорошо бы, чтобы там было уютно и удобно. И учитель, само собой, - чтобы хотелось общаться с ним.

Сто процентов детей никогда не будут любить ходить в школу, к сожалению, потому что то одно, то другое, а то и все сразу дает сбой. Тут можно только стремиться.

- Как вы относитесь к альтернативным формам обучения, например, на дому?

- По-разному. Смотря какое обучение и смотря на каком дому. Но в целом, конечно, я за то, чтобы было как можно больше вариантов обучения. Как можно больше альтернатив.

- А как складывались ваши отношения со школой, когда вы были ребенком, а также у ваших детей?

- У меня - прекрасно. Мне всегда везло и с учителями, и со школами. Были, конечно, какие-то неприятные моменты, как без них, но школу я вспоминаю с благодарностью - именно как место, где меня учили. Я всегда была хорошей ученицей, любила учиться, хорошо это делала, меня любили учителя - совершенно идеальная картинка. Так же везет со школой моей средней дочке - у нее как-то с самого начала и учителя чудесные, и одноклассники прекрасные - я у них преподаю русский и очень их люблю. Старшей везло не всегда - были среди ее педагогов в начальной школе такие, которых надо из школы увольнять с волчьим билетом, но ничего, справились. Младший пока еще только пошел в первый класс - к самой хорошей учительнице на земле, я ее очень люблю и очень рада, что мы попали как раз к ней в новый набор.

- Бытует мнение, что современные дети мало читают. Как же привить любовь к литературе у ребенка?

- Ответ довольно прост. Надо читать в семье. Не просто «читать ребенку» или «читать с ребенком» - надо читать самим: маме, папе, дедушке с бабушкой. Будут читать взрослые в семье - будет читать и ребенок. Не будут - скорее всего, и ребенок не будет.

- В целом вы считаете белорусов читающей нацией?

- Нет. Особенно если учесть, что читающей нацией белорусов хотелось бы считать тогда, когда они будут читать на своем национальном языке - раз уж мы ставим вопрос в таком «национальном» разрезе.

- В книге «Дзень Святога Патрыка» вы как раз говорите о сохранении белорусского языка и литературы. А что необходимо, чтобы белорусы заговорили на родном языке?

- Это большой комплекс мероприятий, целые программы разработаны по этому вопросу. Много чего необходимо. Страшно даже начинать перечислять.

- В свое время вы пошли в бизнес, а потом снова вернулись в школу. Легко ли было сделать такой выбор?

- Очень легко. К тому времени мне пуще горькой редьки надоел бизнес. А по школе я скучала. Поэтому вернулась туда просто как в родной дом.

- У вас большая семья. Как, на ваш взгляд, сохранить гармонию в отношениях с детьми, супругом, родителями?

- О-хо-хо, если бы я знала. Я не знаю. Любить друг друга разве что.

- Кто ваши любимы авторы и литературные герои? Что читаете сейчас?

- Вот прямо сейчас? «После смерти Пушкина», книгу российских литературоведов о Наталье Николаевне Гончаровой. Одновременно с ней - «Гамбургский счет» Виктора Шкловского, сборник литературоведческих его статей. Одновременно - «Лясному рэху праўду раскажу», книгу про Аркадия Кулешова. Художественной литературы я сейчас почти не читаю - скучно. Не люблю выдумку.