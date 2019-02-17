На 55-й Мюнхенской конференции по безопасности Беларусь представлял посол в Германии Денис Сидоренко

На 55-й Мюнхенской конференции по безопасности Беларусь представлял посол в Германии Денис Сидоренко8
- 17.02.2019, 15:36
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В мероприятии также принимал участие председатель КГБ Валерий Вакульчик.
Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Он сообщил, что Беларусь на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности представил посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко. В мероприятии также принял участие председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.
Также БелТА сообщает, что белорусской стороной готовился визит Лукашенко в Мюнхен на конференцию по безопасности, однако из-за временных накладок и необходимости решения важных вопросов белорусско-российских отношений в этот раз участие в Мюнхенской конференции не представилось возможным.