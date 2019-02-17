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Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон в Гонконге с новым рекордом

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  • 17.02.2019, 15:57
Ольга Мазуренок
Фото: tut.by

Для Мазуренок марафон в Гонконге стал первым стартом после победы на чемпионате Европы в Берлине.

Белорусская легкоатлетка Ольга Мазуренок стала победительницей марафона в Гонконге, передает pressball.by.

Чемпионка Европы пробежала дистанцию с новым рекордом трассы — 2:26.13, опередив на 3 минуты и 48 секунд Еунси Кебичи Чумбу из Бахрейна и эфиопку Джемилу Вортесу Шур (+5.53).

Предыдущий рекорд трассы в минувшем году установила Гулуме Толлеса из Эфиопии (2:29.37), а до Мазуренок победить на марафоне в Гонконге европейским спортсменкам удавалось аж в 2004 году: тогда выиграла норвежская бегунья Гитте Карлсшой.


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