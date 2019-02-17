В Вилейке хиты The Beatles прозвучали по-белорусски 17.02.2019, 16:30

Хиты на белорусский язык перевел поэт и музыкант Никита Найденов.

В Вилейке 16 февраля прошел очередной «Спеўны сход». Его темой стало творчество The Beatles в переводе на белорусский язык, пишет mlyn.by.

Ансамбль гитаристов «Аделита» местной школы искусств исполнил попурри на хиты «Битлз». Затем выступил поэт и музыкант Никита Найденов, который перевел хиты известной группы на белорусский язык.

Организатор «Спеўнага схода» Элла Кулеш не ожидала такого интереса к мероприятию. На «Сход» пришло больше взрослых вилейчан, нежели молодежи.

— Для меня — это моя юность, — поделился вилейчанин Владимир. — Еще с 1960-х мне всегда хотелось понять, о чем их песни. И поэтому, увидев афишу мероприятия, не мог не прийти сюда. И это здорово — ведь именно сегодня я понял, как люблю «Битлз».

Музыкант и поэт Никите Найденов специально приехал на «Спеўны сход» в Вилейку.

— Битлз — это моя самая большая любовь. Я перевел на белорусский язык 16 их песен. Когда переводишь свою любимую группу, то начинаешь понимать ее по-другому, открывая для себя совсем другую суть ее творчества, — отметил Никита Найденов. — Если вы знаете мотивы — поем вместе.

«Спеўны сход» — это встречи, где люди собираются вместе, чтобы исполнить разные белорусские песни. В Вилейке этот проект организует и проводит Элла Кулеш. Каждая встреча тематическая, где объединившись, вилейчане поют песни, которые являются наследием белорусской музыкальной культуры и не только.