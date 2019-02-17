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Мэй написала письмо парламентариям от Консервативной партии

  • 17.02.2019, 16:38
Тереза Мэй
Фото: AP

Премьер-министр Великобритании на следующей неделе намерена вернуться в Брюссель на переговоры по Brexit.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала на следующей неделе вернуться в Брюссель для того, чтобы продолжить диалог с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером по условиям Brexit.

Об этом Мэй в письме известила 317 парламентариев от правящей Консервативной партии, передает rbc.ua со ссылкой на Тhe Guardian.

В письме она сообщила, что несмотря на то, что депутаты Палаты общин и выступили в 14 февраля против подхода правительства в деле реализации Brexit, что "вызывает разочарование", Мэй все равно пообещала, что будет добиваться от властей Европейского союза внесения изменений в режим поддержки пребывания Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

Также она сообщила, что в ближайшие дни обсудит проблематику Brexit в телефонных разговорах со всеми без исключения лидерами стран Евросоюза.

При этом дата предстоящей встречи с Юнкером в письме не упомянута.

Кроме того, Мэй призвала однопартийцев объединиться вокруг необходимости осуществить Brexit, до реализации которого остается лишь 41 день.


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