Контрразведка Германии изучит связи ультраправых партий с Россией 2 17.02.2019, 17:00

РФ через правые и ультраправые партии может повлиять на исход выборов в Европарламент в трех восточных землях Германии.

Контрразведка Германии изучит связи ультраправых партий с Россией, чтобы избежать российского влияния на предстоящих выборах в Европарламент. Об этом сообщает «Польское радио».

Контрразведка считает, что РФ через правые и ультраправые партии может повлиять на исход выборов в Европарламент в трех восточных землях Германии.

Экспертная группа, в которую вошли представители трех земель и Берлина, должна собрать информацию о связях неонацистской партии Правые (Die Rechte) и антииммигрантской Альтернативы для Германии (AfD) со страной-агрессором.

Кроме того, контрразведка исследует путешествие экс-главы AfD Фрауке Петри с мужем и представителем партии в Москву в феврале 2017 года. Поездка была полностью оплачена Россией.