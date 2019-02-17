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Контрразведка Германии изучит связи ультраправых партий с Россией

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  • 17.02.2019, 17:00

РФ через правые и ультраправые партии может повлиять на исход выборов в Европарламент в трех восточных землях Германии.

Контрразведка Германии изучит связи ультраправых партий с Россией, чтобы избежать российского влияния на предстоящих выборах в Европарламент. Об этом сообщает «Польское радио».

Контрразведка считает, что РФ через правые и ультраправые партии может повлиять на исход выборов в Европарламент в трех восточных землях Германии.

Экспертная группа, в которую вошли представители трех земель и Берлина, должна собрать информацию о связях неонацистской партии Правые (Die Rechte) и антииммигрантской Альтернативы для Германии (AfD) со страной-агрессором.

Кроме того, контрразведка исследует путешествие экс-главы AfD Фрауке Петри с мужем и представителем партии в Москву в феврале 2017 года. Поездка была полностью оплачена Россией.


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