В понедельник в Беларуси ожидается до +6 градусов 17.02.2019, 17:30

Синоптики прогнозируют дожди, туман и слабый гололед.

В ближайшие сутки, 18 февраля, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью без существенных осадков. На западе страны прогнозируют небольшие дожди и слабый туман. На отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер будет северо-западный умеренный, днем слабый.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 1 градуса мороза, днем — от минус 2 до плюс 3. На западе страны будет относительно тепло: ночью от нуля до плюс 3, днем — 4-6 со знаком плюс, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.