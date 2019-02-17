Белорус стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку 1 17.02.2019, 17:55

Фото: Reuters

Владислав Гончаров опередил двух китайских батутистов.

В столице Азербайджана Баку стартовал отборы на ближайшие летний Олимпийские игры в Токио в прыжках на батуте, передает pressball.by.

Победу в одиночных мужских соревнованиях одержал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 белорус Владислав Гончаров.

В финале он заработал сумму 61,950 балла. Вторым стал китайский спортсмен Дон Дон — 60,320. Третьим расположился китаец Дайки Киси — 59,365.

Еще один наш соотечественник Олег Рябцев набрал 30,657 очка и финишировал восьмым.