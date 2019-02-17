Экономика и сюрпляс 2 Михаил Эрперт, «Радио Свобода»

17.02.2019, 18:12

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Экономист – о быстром росте цен в РФ.

Часто приходится слышать от политиков и общественных деятелей 1990-х годов, что в результате произведенных тогда реформ в России возникла рыночная экономика. Да, говорят они, не все получилось, что было задумано, однако одно, главное, налицо: перед вами, дамы и господа, российская рыночная экономика со всеми ее достоинствами и недостатками! И поскольку эта экономика очевидно более эффективна, нежели командная экономика советского типа, остается признать очевидный прогресс и не мазать все черной краской.

А никто и не собирается тут рисовать знаменитый "Черный квадрат" Казимира Малевича, ибо та экономика, которая возникла в результате существенных изменений конца XX века, действительно более жизнеспособна, нежели предшествующая ей советская. Правда, ее трудно пока назвать более эффективной. Во всяком случае, для того чтобы делать такие выводы, недостаточно фактов. Целиком основанная на государственной собственности и централизованном планировании советская экономика некогда тоже знавала периоды бурного роста, что до сих пор позволяет сторонникам социализма призывать нас вернуться назад к лучшим ее образцам. Затем бурный рост как-то прекратился, всё слилось в застой. И наша сегодняшняя экономика тоже вроде бы бурно росла в нулевые, а потом… Весь вопрос, стало быть, не в том, хороша она или плоха, а является ли эта экономика рыночной. Что же такое рыночная экономика?

А вот на этот счет все как-то туманно. Никаких точных определений, позволяющих считать ту или иную экономику рыночной или не рыночной, нет. А потому все мы (особенно те из нас, кто связан с идеологией или политикой) можем дать волю фантазии. Однако экономисты мыслят иначе: они строят модели, и не обязательно математические. Они могут сказать: вот некий образ рыночной экономики, в ней действуют такие-то законы. А потому если какое-то конкретное хозяйство, существующее в той или иной стране в то или иное время, близко к данной модели, его можно называть рыночным. А ежели нет, то извините.

Стало быть, поговорим о модели. Прежде всего, рыночная экономика основана на разделении труда, специализации, товарообмене с преобладающим использованием денег. Далее: в ней имеется частная собственность и не действует директивное ценообразование, каждый продавец товара самостоятельно назначает на него цену. И наконец: в рыночной экономике действуют механизмы экономической конкуренции. Вот, собственно говоря, и все, что нужно знать про рыночную экономику, – это написано в любом учебнике.

Думаю, что с первыми двумя пунктами все понятно: разделение труда, специализация, денежный товарообмен при советской власти, кстати, тоже существовали. Одни люди плавили железо, другие выращивали хлеб, третьи шили рубашки и платья, а потом всё это покупали друг у друга за деньги. После краха советской власти, в 1990-е годы, окончательно узаконили частную собственность, передали новым собственникам значимую часть бывшего государственного имущества и ликвидировали Госкомцен. Теперь цены свободны и государством практически не регулируются, за исключением отдельных, установленных законодательством, случаев. А вот с третьим пунктом, как вы понимаете, все сложнее. Может ли рыночная экономика существовать без экономической конкуренции? И о каких экономических механизмах речь?

Нам иногда говорят, что на рынке господствует потребитель, что именно его слово решающее. Он, потребитель, могущественен, ибо от его выбора зависит судьба товаропроизводителей. Понравится ему товар, устроит цена – купит, не понравится – мимо пройдет. Но так ли это на самом деле? Да нет, не так. Потребитель никакой не господин, ибо он жизненно нуждается в молоке, хлебе, жилье, одежде и прочих товарах. Он не может позволить себе не покупать всё это, ибо, в силу специализации, не производит их сам. И когда ему предлагают все перечисленное приобрести, и по установленным продавцом ценам, он идет и покорно их покупает, ибо не имеет другого выхода. Словом, на рынке господ не водится, тут все равны – и покупатели, и продавцы.

Обе группы между собой жизненно связаны, существовать друг без друга не могут. А кто из них возможность навязать свою волю, зависит от экономической структуры, которая складывается в конкретное время в конкретном месте, а вовсе не от вечных свойств рыночной экономики. Более того: каждый человек, каждое предприятие, действующее на рынке, – в одном лице и покупатель, и продавец. С одной стороны, покупает сырье, оборудование, потребительские товары, а с другой – продает готовую продукцию или свою способность к труду, рабочую силу. И каждый из нас, находясь в обеих ипостасях, может выиграть или проиграть, а положение экономического субъекта на рынке зависит от суммы выигрыша и проигрыша.

Другой штамп – про цены. Нам часто приходится слышать: если продавец повышает цену на товар, то спрос на него должен падать. А когда товар дешевеет, то спрос на него станет расти. Более того, на этом принципе основано понятие так называемых равновесных цен, то есть цен, при которых спрос на товар равен предложению. Именно это – как основу ныне господствующей экономической теории – изучают во всех экономических университетах. Но особенно любят играть в “равновесие” математики – те из них, которые занимаются теоретическими моделями.

Однако так ли это на самом деле? Зависит ли спрос на товар от цены? Вот представьте себе, что вы занимаетесь выпечкой булок и продажей своей продукции. Вдруг на муку выросли цены. Что вы будете делать? Если верить теории, то должны меньше покупать муки, меньше выпекать булок, а ваши покупатели станут меньше их есть, переходя на крапиву и лебеду, – во всяком случае, до тех пор, покуда подлые торговцы мукой не образумятся и не начнут вновь снижать цены. Вполне возможно, что именно так вы как булочник и поступите. Но только во всех ли случаях? Очевидно, что у вас есть еще как минимум две альтернативы: или поднять цены на булки, переложив заботу о деньгах на покупателей, или снизить собственное потребление. Но надо понимать: в последнем случае пострадаете не только вы, но и многочисленные молочники, портные, пивовары, у которых вы покупаете все, что нужно вам и вашей семье.

Итак: какой путь вы выберете? Не знаю. Наверное, это будет зависеть не от экономических теоретиков, а от реальной ситуации, а также от вас, булочника, самостоятельно принимающего хозяйственные решения. Знаю только, что механизмы, работающие в рыночной экономике, сложны и неоднозначны. А потому раздать по рукам собственность и отпустить цены недостаточно для того, чтобы рыночный механизм начал успешно работать.

И наконец, еще один из многочисленных штампов. Представьте себе, что вы по каким-то причинам вынуждены питаться со своего огорода. Там у вас есть картошка, морковь, капуста и много еще каких-то полезных продуктов растет. Еще у вас есть яблоки, а также куры в курятнике, корова – словом, такое хозяйство незамысловатое, но прожить можно. И абсолютно не рыночное. То есть вы съедаете все это сами, а вовсе не продаете. А что надо сделать, чтобы улучшить свое потребление? Очевидно, что для этого требуется производить больше картошки, овощей всяких, яблок, повысить надои. Словом, ваша производительность должна возрасти; возможно, требуется увеличить площадь распашки, размеры курятника, внедрить технологические новшества.

А вот вы опять булочник, вы печете в день сотню булок и продаете их в лавке по 20 рублей за штуку. Значит, вы теперь участник товарного рынка. И как вам увеличить потребление в этом случае? Во-первых, можно постараться увеличить количество выпекаемых булок. Например, если печь 150 булок в день, можно заработать не 2000 рублей в день, как раньше, а в полтора раза больше. И на заработанную тяжким трудом прибавку купить более вкусной и полезной еды, детям книжки, жене новый наряд. Для этого вам могут понадобиться инвестиции – купить новую печь, расширить площадь пекарни, нанять помощника. Но есть и второй способ, попроще: вы просто идете в лавку, переписываете ценник, и теперь продаете свои булки не за 20 рублей за штуку, а за тридцатку, к примеру. Результат тот же, та же самая плюс тысяча в день. И за этим следует ровно вкусная еда, и книжки детям, и радость супруги. Причём никаких инвестиций, все делается за пару минут при помощи бумажки и ручки.

Что это означает? Это чудеса рыночной экономики, неотъемлемая ее часть. Когда вам говорят, что деньги – это просто такая придумка, техническое средство, помогающее людям обмениваться и использовать преимущества рынка, не верьте. Деньги – это очень серьезная штука, которая коренным образом меняет логику устройства экономической системы. Деньги меняют целевые установки участников рынка. Если до рыночной экономики было исключительно важно, сколько продукции произведено, то теперь важно, сколько денег ты заработал.

Словом, когда вы услышите, как некое важное государственное лицо хвастает, что под его руководством ВВП вырос на 7,8 процентов, не забудьте узнать, за счет чего это чудо произошло – за счет производства и технологических улучшений или из-за повышения цен, к которому “лицо” имеет весьма неопределенное отношение. Таковы совершенно объективные свойства рыночной экономики: результаты деятельности естественным образом оцениваются деньгами, и никак иначе.

Я думаю, всем понятно: если любому продавцу удается сбыть товар по более высокой цене, он не может не радоваться. И все морально готовы к повышению цен. Только если продавцов много, лучше повысить свои цены… последним, потому что покупатели при прочих равных предпочтут приобретать у того, у кого цены ниже. И получится, что какое-то время продавец, оказавшийся терпеливым, получает дополнительный профит за счет объема продаж. Ситуация напоминает велосипедный трековый спринт, когда спортсмены готовы дать сопернику преимущество, дабы затем “выстрелить” на финише из-за его спины. А потому на старте оба долго стоят в сюрплясе, испытывая нервы соперника.

Вот это и есть один из элементов хозяйственного механизма, который делает экономику рыночной. Для реализации данного свойства рыночной экономики необходимо одно условие: продавцов на рынке должно быть как можно больше. Если это не так и количество продавцов ограничено, то длительного “сюрпляса” в ценовой гонке не будет. Будет то, что мы уже привыкли видеть на рынке: цены ограничиваются только одним – наличием денег у покупателей. Когда по какой-то причине у покупателей денег становится больше, цены тут же взвиваются. Кто не наблюдал, как вслед за торжественным объявлением власти об очередном росте пенсий и зарплат работники магазинов бросаются обновлять ценники? И выясняется, что рост зарплат или пенсий – не более чем иллюзия. Дело в том, что мы все – единственный элемент экономической системы, который никак не поддается никакой монополизации. Мы, обычные граждане, в качестве потребителей совершенно отдельны, каждый со своим семейным бюджетом и собственными проблемами. И когда один монополист платит вам зарплату, какую хочет, а другой устанавливает цены так, как ему подсказывает свободная воля, вы начинаете ощущать на себе все прелести рыночной экономики. И вам лишь кажется, что в этом процессе вы играете какую-то важную роль, принимаете значимые решения.

Михаил Эрперт, «Радио Свобода»