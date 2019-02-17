Как самые дорогие в изготовлении знаки стали в Беларуси украшением 17.02.2019, 18:43

фото: abw.by

Знаки превратились в настоящие световые гирлянды вдоль проезжей части.

Водителю во время движения приходится максимально концентрировать свое внимание - это аксиома. Нужно исполнять требования дорожных знаков и разметки, обращать внимание на состояние проезжей части, контролировать передвижение других транспортных средств, пешеходов и животных.

Задача не из легких, поэтому главное требование к ответственным за организацию дорожного движения - предоставлять информацию в максимально доступной, краткой и удобной форме. Но всегда ли это происходит?

Сегодня abw.by попытался разобраться с установкой знаков на фоновом щите желтого цвета (или с окаймовкой) - одних из самых дорогих в производстве.

Но для начала немного теории. Установка знаков осуществляется в соответствии с проектом организации дорожного движения (ОДД). Установка каждого дополнительного знака, не предусмотренного проектом ОДД, должна также быть согласована с ГАИ и утверждена владельцами дорог и улиц.

Видимость знаков зависит не только от их правильного размещения, но и от типоразмера, свойств световозвращающего материала и др.

Область применения световозвращающего материала, как и размер знаков, зависит от категории автомобильной дороги и улицы.

Различают пять типоразмеров знаков (отдельный случай - знаки индивидуального проектирования). Первый типоразмер - самый маленький. К примеру, для знаков в форме равностороннего треугольника длина стороны такого треугольника колеблется от 0,5 до 1,5 м (0,5; 0,7; 0,9; 1,2; 1,5 м). Знаки в форме круга имеют диаметр от 0,5 до 1,2 м.

Кроме того, в зависимости от интенсивности световозвращения и технологии производства выделяют следующие классы световозвращающих материалов:

класс I - материал со средней интенсивностью световозвращения;

класс II - материал с высокой интенсивностью световозвращения;

класс III - материал с очень высокой интенсивностью световозвращения (с флуоресценцией или без флуоресценции).

Нормы требуют, чтобы световозвращающий материал III класса применялся на знаках, которые устанавливаются на участках дорог и улиц, где зафиксирована концентрация дорожно-транспортных происшествий (УКДТП).

При этом в технических нормативно-правовых актах подробно описано, как такой знак должен выглядеть:

допускается размещать изображения знаков на фоновом щите желтого или желто-зеленого со свойствами флуоресценции (далее желтый) цвета в соответствии с СТБ 1300, при этом фоновый щит должен иметь форму прямоугольника;

надписи на фоновом щите желтого цвета должны быть черного цвета;

фоновый щит желтого цвета, а также изображения знаков, располагаемых на этом щите, должны быть из световозвращающего материала III класса;

Есть и конкретный перечень знаков, которые могут использоваться в сочетании с желтым фоном. Он содержится в Приложении Г СТБ 1140-2013 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия".

По СТБ 1300-2014 "Технические средства дорожного движения. Правила применения" допускается установка щитов с желтым фоном на участках концентрации ДТП (знак 2.4 "Уступи дорогу", 2.3.1-2.3.3 "Пересечение со второстепенной дорогой", "Примыкание второстепенной дороги").

С 1 января 2019 года на УКДТП, участках дорожной сети вблизи детских учреждений, а также на пешеходных переходах с ограниченной видимостью допускается применять дорожные знаки 5.16.1 и 5.16.2 "Пешеходный переход" с дополнительной каймой желтого цвета шириной 100 мм, размещенной по внешнему периметру знака.

В целом список исчерпывающий. Но по факту мы можем наблюдать настоящие световые гирлянды вдоль проезжей части - тут и "таблички", и "стрелки", и "стоянки"…

При таком подходе весь смысл дорожных знаков на фоновом щите желтого цвета теряется, а забота о безопасности превращается в игру, где готовы установить что угодно, только бы создать впечатление. И это не касаясь вопроса финансовых трат на такую "организацию дорожного движения".