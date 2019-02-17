В Париже начался марш «желтых жилетов» 17.02.2019, 18:52

Фото с сайта trend.az

Протестующие планируют дойти к Марсовому полю, чтобы начать свой митинг.

Сегодня, 17 февраля, в Париже участники движения "желтых жилетов" начали свой марш протеста от Триумфальной арки центром города. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, участники марша планируют пройти от Триумфальной арки центральными улицами Парижа к Марсовому полю, чтобы там начать свой митинг. "Желтые жилеты" пройдут мимо площади Альма, бульвара Инвалидов и тому подобное.

Отмечается, что протестующие несут плакаты с требованиями "остановить полицейский произвол", "снизить налоги" и "повысить социальные выплаты".

Пока инцидентов или столкновений во время акции не зафиксировано.

Напомним, что французские политические силы и правящая партия Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" объявили о проведении акций против антисемитизма во Франции. Акции запланированы на вторник, 19 февраля.

Добавим, что во время вчерашней акции протеста, организованной движением "желтых жилетов" в Париже полиция задержала по меньшей мере 29 демонстрантов

Кроме того, во французском городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в пробке. В машине находились два человека, за рулем была молодая девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.