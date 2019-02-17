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СМИ: Состояние отравленного «Новичком» Сергея Скрипаля ухудшилось

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  • 17.02.2019, 19:13
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Сергей Скрипаль
Архивное фото

Медики опасаются, что он вряд ли полностью восстановится после отравления нервно-паралитическим веществом.

Состояние здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом «Новичок», ухудшилось, сообщает The Sunday Times.

По информации источников, 67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей. Медики опасаются, что он вряд ли когда-либо полностью восстановится после отравления «Новичком», поражающим нервную систему.

«У него ухудшилось состояние здоровья. Он получает медицинскую помощь на дому», - сообщил информированный источник в разведке.

Собеседник уточнил, что врачи не могут прогнозировать последствия отравления Новичком, поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.

Напомним, что 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые соприкоснулась с нервно-паралитическим веществом в доме – яд распылили на ручку входной двери.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея – в мае 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ.


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