Вспоминая броненосец «Потемкин»1
- Aлина Витухновская, Facebook
- 17.02.2019, 19:32
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Что общего у путинизма и восстания на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».
Как известно, в начале прошлого века на броненосце "Князь Потёмкин-Таврический" (Таврида это древнее название Крыма, если кто не в курсе) вспыхнуло восстание из-за червей, обнаруженных в протухшем мясе. Этот век пошел дальше и глубже — во всех смыслах русской хтони. Теперь черви нашли своё пристанище в организмах курсантов-суворовцев.
Означает ли это, что восстание, даже если предположить таковое, должно состояться внутри каждой отдельной жертвы? И имеет ли такое восстание смысл, когда каждый обособленный организм (гражданин) уже заражен? Воистину, это всеобщая радикальная национальная мутация, представленная в стиле хоррор. Мы видим, что общественное разложение — есть уже не духовная метафора, не оборот речи, а реальный чудовищный физиологический акт.
Собственно, путинизм и есть червь, разъедающий Россию. Но и в этом кошмаре содержится по крайней мере один обнадеживающий момент — общественная деградация распространилась на индивидуальный уровень. И это не абстрактная "политика из телевизора", а конкретная, смертельная угроза жизни всякой отдельной личности. А это значит, что её вполне по силам побороть каждому.
Aлина Витухновская, Facebook