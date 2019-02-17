Вспоминая броненосец «Потемкин» 1 Aлина Витухновская, Facebook

17.02.2019, 19:32

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AЛИНА ВИТУХНОВСКАЯ

ФОТО: ONLINE.UA

Что общего у путинизма и восстания на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».

Как известно, в начале прошлого века на броненосце "Князь Потёмкин-Таврический" (Таврида это древнее название Крыма, если кто не в курсе) вспыхнуло восстание из-за червей, обнаруженных в протухшем мясе. Этот век пошел дальше и глубже — во всех смыслах русской хтони. Теперь черви нашли своё пристанище в организмах курсантов-суворовцев.

Означает ли это, что восстание, даже если предположить таковое, должно состояться внутри каждой отдельной жертвы? И имеет ли такое восстание смысл, когда каждый обособленный организм (гражданин) уже заражен? Воистину, это всеобщая радикальная национальная мутация, представленная в стиле хоррор. Мы видим, что общественное разложение — есть уже не духовная метафора, не оборот речи, а реальный чудовищный физиологический акт.

Собственно, путинизм и есть червь, разъедающий Россию. Но и в этом кошмаре содержится по крайней мере один обнадеживающий момент — общественная деградация распространилась на индивидуальный уровень. И это не абстрактная "политика из телевизора", а конкретная, смертельная угроза жизни всякой отдельной личности. А это значит, что её вполне по силам побороть каждому.

Aлина Витухновская, Facebook