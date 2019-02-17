Минское «Динамо» уступило «Сочи» в последнем домашнем матче 2 17.02.2019, 19:43

Минчане проиграли «Сочи» со счетом 1:3.

17 февраля минское "Динамо" провело заключительный домашний поединок в регулярном чемпионате КХЛ-2018/19. "Зубры" уступили "Сочи" — 1:3, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — СОЧИ — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

ДИНАМО Мн: Карнаухов (Хмыз); Лисовец — Уиркош, Хауден — Терещенко (К) — С.Костицын; Блум (А) — Бокун, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен; Знахаренко — Евенко, Китаров (А) — Волков — Когалев; Литвинов.

СОЧИ: Барулин (Шикин); Йокипакка — Ю.Александров, О’Делл (К) — Росен — Бочаров; Воробьев — Будкин, Бакош — Коллинс — Шмелев; Хомицкий — Рыков, Лугин — Точицкий — Старков; Капустин — Калетник — Архипов; Д.Александров, Алтыбармакян.

ШАЙБЫ: 0:1 — Йокипакка (20:46). 0:2 — О'Делл (Бочаров, 27:00). 1:2 — С.Костицын (54.06). 1:3 — Бочаров (57:26).