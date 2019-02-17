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Алина Талай выиграла открытый чемпионат Бельгии

  • 17.02.2019, 21:00
Алина Талай

Это был первый старт белорусской спортсменки после травмы.

Сегодня на чемпионате Бельгии белорусская барьеристка Алина Талай впервые вышла на старт после травмы и одержала уверенную победу, а также выполнила норматив на чемпионат Европы в помещении в Глазго, сообщает пресс-служба БФЛА.

В предварительном забеге рекордсменка Беларуси Алина Талай пробежала дистанцию 60 м с барьерами за 8,00 секунды и вышла в финал с первым результатом, где смогла улучшить свой показатель — 7,96 секунды. Это сейчас третий результат сезона в Европе.

Напомним, в сентябре Алина перенесла операцию. После чего спортсменка довольно быстро вернулась к тренировочному процессу, уже восстановилась и находится в отличной готовности.


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