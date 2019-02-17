Белый дом высказался в поддержку решения Трампа о введении чрезвычайного положения 17.02.2019, 21:11

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Президент США объявил чрезвычайное положение в пятницу.

Белый дом выступил в поддержку чрезвычайного положения, объявленного президентом США Дональдом Трампом для строительства стены на границе с Мексикой в целях снижения нелегальной иммиграции, заявив при этом, что мог бы не идти на это, передает «Голос Америки».

«Он мог бы проигнорировать этот кризис, но решил этого не делать», – заявил в воскресенье советник Трампа Стивен Миллер телеканалу Fox News.

Миллер, который занимает жесткую позицию по вопросам иммиграции, подверг резкой критике республиканского экс-президента Джорджа Буша-младшего за «поразительное предательство» США около двух десятилетий назад, когда в страну проникало в четыре раза больше нелегалов, чем сейчас. По мнению Миллера, суть проблемы – в том, что «нельзя представить себе сильную страну без защищенных границ».

По его словам, своими действиями Трамп «защищает наши границы», а нелегальная иммиграция является «угрозой нашей стране».

Миллер сказал, что действия Трампа оправдываются законом 1976 года, который наделяет президента полномочиями объявлять чрезвычайное положение, хотя ни один из 59 таких случаев не был связан с ситуацией, когда президент пытался обойти отказ Конгресса выделить деньги на конкретные цели.

В пятницу Трамп объявил чрезвычайное положение, чтобы обойти Конгресс, отклонивший его просьбу выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены, одобрив лишь выделение 1,375 миллиарда на строительство барьеров на 90-километровом участке 3200-километровой границы. Трамп планирует привлечь на строительство стены более 8 миллиардов долларов из бюджетных средств, выделенных на другие проекты, хотя судебные иски с целью заблокировать эту переброску денег уже готовятся.

Миллер заявил, что более 320 километров стены будет построено к концу сентября 2020 года, за несколько недель до выборов, на которых Трамп будет добиваться переизбрания на второй четырехлетний срок.

Трамп сказал, что объявил чрезвычайное положение потому, что был недоволен суммой, утвержденной Конгрессом.

«Я хочу сделать это быстрее, – заявил он. – Я мог бы строить стену дольше. Я не обязан был поступать так. Но я предпочитаю сделать это гораздо быстрее».

Постоянные критики Трампа, включая демократов, объявивших о своем участии в президентских выборах, и другие законодатели осудили его декларацию об объявлении чрезвычайного положения, как уловку с целью обойти положение Конституции о том, что выделение ассигнований – это прерогатива Конгресса. При этом они особо отмечают слова президента о том, что он мог не идти на это.

Председатель Комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф заявил, выступая по телеканалу CNN: «Если мы отдадим "власть кошелька", то не останется практически никаких сдержек и противовесов. Никакого разделения властей больше не будет, останется лишь разделение партий».

Журналист Боб Вудворд, который запечатлел первый год президентства Трампа в своем бестселлере «Страх», заявил Fox News, что, по его мнению, Трамп выпустил декларацию об объявлении чрезвычайного положения, потому что в этом случае он «выглядит сильным, выглядит жестким для многих».

Значительная часть успешной предвыборной кампании Трампа в 2016 году вращалась вокруг его обещания построить стену и заставить Мексику заплатить за нее. Он отказался от идеи добиться прямых выплат от Мексики, когда ее лидеры отвергли эту идею, и вместо этого обратился к Конгрессу за одобрением финансирования за счет американских налогоплательщиков.