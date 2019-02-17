закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 22:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

На кольцевой под Витебском перевернулась фура

  • 17.02.2019, 21:18
  • 1,134
Фото: ГАИ

Водитель в реанимации.

Авария произошла вечером 16 февраля на дороге Р-87 возле деревни Селюты Витебского района, сообщает ГАИ региона.

44-летний водитель, управляя тягачом DAF в сцепке с полуприцепом Kogel, при проезде кольцевой развязки с автодорогой Р-87 Витебск — Орша не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Водителя зажало в кабине, его доставали спасатели, сообщает МЧС.

Мужчина получил различные травмы. Он госпитализирован в реанимацию областной клинической больницы.

Проводится проверка обстоятельств ДТП.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев