На кольцевой под Витебском перевернулась фура
- 17.02.2019, 21:18
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Водитель в реанимации.
Авария произошла вечером 16 февраля на дороге Р-87 возле деревни Селюты Витебского района, сообщает ГАИ региона.
44-летний водитель, управляя тягачом DAF в сцепке с полуприцепом Kogel, при проезде кольцевой развязки с автодорогой Р-87 Витебск — Орша не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
Водителя зажало в кабине, его доставали спасатели, сообщает МЧС.
Мужчина получил различные травмы. Он госпитализирован в реанимацию областной клинической больницы.
Проводится проверка обстоятельств ДТП.