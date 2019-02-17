ООН: КНДР тайно развивает ядерную программу 17.02.2019, 21:50

Северная Корея использует гражданские объекты для сборки баллистических ракет.

Специальная комиссия ООН сообщила, что Северная Корея (КНДР) продолжает тайно развивать свою ядерную программу. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Согласно докладу комиссии ООН, Пхеньян продолжает собирать, тестировать баллистические ракеты и использовать ядерный центр в Йонбене.

Как сообщается, КНДР использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет.

Отмечается, что объекты, которые используются для работы с ядерным вооружением, расположенные вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов, по которым ранее осуществлялось перемещение составных частей северокорейских ракет, включая межконтинентальные баллистические "Хвасон-15".

Напомним, ранее Северная Корея согласилась на проведение проверок ядерных объектов инспекторами Международного агентства по атомной энергии. КНДР пообещала гарантировать безопасность инспекторов и невмешательство в процесс проверок.