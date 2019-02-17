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Александар Филипович: Дадим бой «Арсеналу» и в Лондоне

  • 17.02.2019, 22:03
Фото: David Price/Arsenal FC/Getty Images

Защитник БАТЭ прокомментировал противостояние его команды с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы.

Первым собеседником корреспондента fcbate.by на сборе в Англии стал сербский защитник БАТЭ Александар Филипович.

- Если вернуться к сражению с "канонирами" на "Борисов-Арене", то о чем тренеры прежде всего просили до его начала?

- Понятно, что нам противостоял настоящий суперклуб. И было крайне важно с максимальной концентрацией провести стартовый отрезок встречи, не пропустить быстрый гол. Правда, соперники имели убойный шанс уже на 2-й минуте - спасибо Денису Щербицкому, который выручил и опять подтвердил свой высокий класс. Но в дальнейшем аналогичных по остроте моментов гости не создали.

- Это в первую очередь заслуга БАТЭ?

- Безусловно. Мы надежно действовали в обороне, хорошо перекрывали зоны, не уступали в борьбе. Я и до матча ощущал полную уверенность в команде, поскольку видел, с какими настроем и желанием ребята готовятся. Да, "Арсенал" на ходу, в лучшей физической форме, однако в футболе не всегда побеждает фаворит. В чем-то схожую игру мы провели в ноябре минувшего года с "Челси". Тогда тоже смотрелись здорово - жаль, чуть не хватило везения. Сейчас госпожа Фортуна отдала долг.

Мы осознавали, что должны стремиться по максимуму использовать каждую контратаку и стандартное положение у чужих владений. Так и забили перед самым перерывом. Помимо того, неплохие возможности были у Макса Скавыша и Неманьи Милича. Во втором тайме мы сосредоточились на сохранении выгодного счета - и задачу выполнили. Пришлось нелегко, но не дрогнули и, повторюсь, не позволили развернуться у своей штрафной оппонентам.

- Финального свистка еле дождался?

- В концовке матча время тянулось бесконечно. 80-я минута, потом вроде пролетела целая вечность, а на табло только 84-я.

- Ты поучаствовал в наиболее ярком эпизоде заключительной части поединка. Речь об удалении Лаказетта.

- Я совершил тактический фол в центре поля и даже не знаю, почему французский нападающий решил отмахнуться. Наверное, от злости, что все идет не по сценарию "Арсенала". Лаказетт ударил локтем мне в подбородок. Было больно. Это чистейшее прямое удаление.

- Твои первые эмоции, когда виктория над "канонирами" стала свершившимся фактом?

- Сумасшедшая радость. Признательность команде, которая полностью выложилась и заслужила успех. Благодарность болельщикам, оказавшим классную поддержку. Выступать перед заполненными трибунами - огромное удовольствие.

- Какая атмосфера царила в раздевалке?

- К сожалению, на самое интересное я не попал - отправился сдавать допинг-пробу вместе со Щербицким. Когда вернулись, никого уже не осталось. Ничего страшного: результата это не изменит.

- Телефон, небось, разрывался от поздравлений?

- О, да. Писали родные, друзья, знакомые. Причем многие ведь думали, что у "Арсенала" не возникнет особых проблем. И потом удивлялись: "Ничего себе! Как вам удалось?"

- На твой взгляд, случилась сенсация?

- Конечно. Мы хотели победить, но давайте смотреть правде в глаза. Наши клубы объективно находятся на разных уровнях. Плюс БАТЭ лишь недавно вышел из отпуска, отработал турецкий сбор с тремя спаррингами. Все исходные данные были за "Арсенал". Но верх взяли именно мы.

- Это пока самая важная победа в твоей карьере?

- Однозначно. На второе место поставлю 3:1 в Салониках во встрече с ПАОКом, благодаря чему и пробились в 1/16 финала Лиги Европы.

- В Лондоне будет еще тяжелее?

- Главное, что мы приехали в Англию не туристами - интрига в противостоянии жива. Не сомневаюсь: дадим бой и на "Эмирейтс". А прямо сейчас необходимо хорошенько потрудиться в рамках сбора под Колчестером.

- "Канониры" жаждут убедительно реваншироваться.

- Но и у нас мотивация зашкаливает. Сложно предположить, как будут развиваться события. Но скажу просто: в футболе все возможно!


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