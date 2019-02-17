Роман Кисляк: Люди выходят на улицы, потому что их довели до отчаяния 2 17.02.2019, 22:26

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В центре Бреста больше года идут протесты.

Более 200 противников аккумуляторного завода в очередной раз собрались на главной площади Бреста, чтобы покормить голубей и напомнить властям: они по-прежнему не согласны. Акции проводятся уже почти год – на том же месте. Брестчан не пугают задержания и давление, а поддерживать их едут политики из Минска, передает «Белсат».

«Вот выходим сюда, пытаемся донести информацию, что нарушения, нарушения, нарушения. Даже те нарушения, о которых они уже знают, мы повторно высылаем, чтобы обратить на это внимание», – говорит активистка Юлия Зубик.

Был дождь и снег, задержания и помехи. 31 заявка на официальный митинг – и только одно разрешение. Несмотря на это, брестчане продолжают протестовать. Но больше не стоят на месте – последние акции отметились и шествием.

«Главгосэкспертиза дала отрицательное заключение о проекте. То есть «Агромашдеталь» и другие, которые оценивали воздействие на окружающую среду, – это все поддельные документы. Почему? Потому что ни один человек не принял участия в этом», – говорит общественный активист Федор Петрусевич.

Особенностью сегодняшней акции стало участие в ней лидеров правоцентристской коалиции.

«Пока люди не будут выходить массово и говорить, что их не устраивает в Беларуси, ничего никогда не изменится. Мы вместе с теми людьми, которые не боятся, которые всегда готовы приехать – поддержать», – заявил Юрий Губаревич, представитель движения «За свободу!».

Сегодня обошлось без задержаний, однако накануне якобы за участие в прошлой акции за решетку отправили правозащитника Владимира Величкина и активиста Виталия Казака. На время сегодняшней акции задерживали блогера Александра Кабанова.

«Власти, милиция задерживает, чтобы не было шествий, митингов, открытого выражения протеста. Люди выходят потому, что их довели до отчаяния – их не слышат. Завод почти достроен, уже намечается первый пробный запуск», – говорит правозащитник Роман Кисляк.

Пока задержанные активисты ожидают суда, потенциально опасный аккумуляторный завод приближается к старту. Согласно планам, он начнет работу в третьем квартале этого года.