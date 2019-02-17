Трамп: США достигли большого прогресса с Китаем на многих фронтах 1 17.02.2019, 22:36

Дональд Трамп

Президент США заявил, что его администрация добилась значительных подвижек по урегулированию торговых споров с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация добилась значительных подвижек в переговорах с Пекином по урегулированию торговых споров.

Об этом глава Белого дома написал в воскресенье в Twitter.

Important meetings and calls on China Trade Deal, and more, today with my staff. Big progress being made on soooo many different fronts! Our Country has such fantastic potential for future growth and greatness on an even higher level! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2019 г.

"Важные встречи и телефонные переговоры по торговому соглашению с Китаем ... Достигнут большой прогресс на многих фронтах! Наша страна имеет фантастический потенциал для будущего роста и величия на более высоком уровне!» - заметил Трамп.

Ранее Вашингтон обвинил китайцев в воровстве американских технологий и начал вводить повышенные таможенные тарифы на китайские товары. Пекин ответил повышением таможенных пошлин со своей стороны. Торговые войны вызвали волнения на мировых рынках.