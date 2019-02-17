закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 23:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Трамп: США достигли большого прогресса с Китаем на многих фронтах

1
  • 17.02.2019, 22:36
Дональд Трамп

Президент США заявил, что его администрация добилась значительных подвижек по урегулированию торговых споров с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация добилась значительных подвижек в переговорах с Пекином по урегулированию торговых споров.

Об этом глава Белого дома написал в воскресенье в Twitter.

"Важные встречи и телефонные переговоры по торговому соглашению с Китаем ... Достигнут большой прогресс на многих фронтах! Наша страна имеет фантастический потенциал для будущего роста и величия на более высоком уровне!» - заметил Трамп.

Ранее Вашингтон обвинил китайцев в воровстве американских технологий и начал вводить повышенные таможенные тарифы на китайские товары. Пекин ответил повышением таможенных пошлин со своей стороны. Торговые войны вызвали волнения на мировых рынках.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев