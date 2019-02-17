Как живет молодой учитель, который уехал в деревню 17.02.2019, 22:44

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Александр Козак

Фото: tut.by

29-летний Александр Козак приехал в деревню Заслоново в Лепельском районе семь лет назад.

Молодой выпускник минского педагогического университета направился сюда по распределению. «В большом городе жить не хотелось — сплошные шум и суета. Второй вопрос — жилищный. Была бы своя квартира в столице, может быть, подумал еще», — парень вспоминает причины отъезда. Он отработал два положенных года, задержался еще на пять лет и уезжать пока не планирует.

Tut.by побывал в гостях у деревенского учителя и послушал, чем его привлекает жизнь в сельской местности.

«Если женюсь на минчанке, обязательно перевезу ее в Заслоново»

Заслоново — бывший военный городок, который в 2009 году стал обычной деревней. Напоминание о прежнем статусе все же есть: на улице легко встретить военного в форме, а местные жители даже жалуются на танки, периодически проезжающие из одного парка в другой.

«Мешает ли мне это? Вначале обращал внимание, а через год уже привык», — смеется молодой учитель математики Александр Козак. Он приехал сюда семь лет назад по распределению из минского педагогического университета. В образование парень пришел сознательно и даже помнит момент, когда "загорелся" идеей учить детей.

— Все из-за дня самоуправления в десятом классе. Я провел математику у шестиклассников, и мне очень понравилось. Почувствовал, что это мое. Уже когда поступил, постепенно набирался опыта. Вначале была летняя педагогическая практика на третьем курсе, работал в оздоровительном лагере. У меня тогда еще многое не получалось, было сложно организовать детей и их досуг. Зато сейчас с этим легко справляюсь.

Школа в Заслоново

Вопрос, куда идти отрабатывать обучение, встал перед парнем на пятом курсе. Тогда декан предложил три варианта: в Минске, Минской области и Лепельском районе. Однако идея остаться в столице молодому выпускнику не понравилась, после чего он получил направление в деревню Заслоново.

— Решил, что лучше быть к родителям поближе, они в Лепеле живут. Да и в большом городе жить не хотелось — сплошные шум и суета. Каждый день сливаешься с толпой, постоянно торопишься куда-то. Второй вопрос — жилищный. Была бы своя квартира, может быть, подумал еще.

Два обязательных года распределения «затянули» парня, и он остался здесь еще на пять лет. Впрочем, в ближайшее время уезжать он не планирует и шутит: «Если женюсь на минчанке, обязательно перевезу ее в Заслоново».

«Александр Николаевич берет гитару и мы поем во время большой перемены»

Двухэтажное здание Заслоновской средней школы находится в самом начале деревни. На часах 11.00, Александр ведет уже третий урок — одиннадцатый класс, математика. В конце занятия учитель уходит за журналом, и в его отсутствие подростки делятся своими впечатлениями от педагога.

— Александр Николаевич пришел в пятом классе и сразу начал с нами общаться, как с друзьями. Это приятно. А еще после уроков мы можем поговорить с ним на другие темы. Например, из последнего — поступление. Куда мы хотим подавать документы, что он может посоветовать. Но на занятиях у нас официально-деловые отношения: никаких поблажек, — бойко докладывает одна из учениц.

— А еще мы в походы ходим с девятого класса, на два-три дня! — несется с задней парты. — Недавно в Гродно и Брест ездили. Нам такое больше никто не предлагает.

— Бывает, что Александр Николаевич берет гитару и мы поем на втором этаже во время большой перемены, после третьего урока. Оставайтесь, — предлагает кто-то из старшеклассниц, и класс дружно смеется.

Дети рассказывают, что почти все время проводят в школе: «Мы возвращаемся домой, переодеваемся, кушаем и идем обратно — у нас факультативы, потом спорт. Дома делаем уроки и ложимся спать. В выходные тоже приходим сюда». «Всю жизнь описала», — вздыхает один из парней.

Александр на загрузку не жалуется, хотя ведет сразу несколько предметов: информатику во всей школе, а также математику и физику в 11-м классе. Впрочем, в учреждении он проводит почти все время: с сентября по конец мая — учеба, следом экзамены, а на два летних месяца он уезжает вожатым в лагерь. В прошлом году «свободными» остались лишь две недели.

— Причем бумажная работа занимает не так много времени. Так как у меня нет классного руководства, нужно лишь заполнять журнал и календарно-тематическое планирование — расписывать уроки на полугодие. Тетради проверить — это да. Но у меня есть принцип: стараюсь работу домой не брать. Во время перемен что-то делаю, после занятий остаюсь.

Продвигаться по карьерной лестнице и становиться директором школы Александр не хочет. «Пока делаю то, что приносит мне удовольствие. Это работа с детьми, а не административные дела», — признается парень.

Среди коллег Александр самый молодой. Впрочем, быстро влиться в коллектив это не помешало. Другие учителя «нормально приняли» специалиста и помогли сориентироваться, что и где в Заслоново находится: «Они же первые подсказали, как в деревне все устроено».

«За квартиру плачу 25 рублей в месяц»

«Центральная улица у нас романтично называется Бродвеем. Хотя вид, конечно, не такой, как в Нью-Йорке», — смеется Александр, пока мы прогуливаемся после занятия. Он же объясняет: так как названия нет, в письмах и посылках пишут просто: «Деревня Заслоново, дом такой-то».

Желтое здание — детский садик. Отсюда начинается «Бродвей»

Главная улица начинается у местного детского садика и тянется вдоль однотипных домиков до военной части. Здесь же расположена важнейшая местная постройка — многоэтажное здание, в котором находятся почта, банк, парикмахерская, мясная лавка, а также магазины с автозапчастями и стройматериалами.

— Я же говорю: Манхэттен отдыхает. Дом, в котором есть все. Если тебе что-то надо, иди туда и не ошибешься. Очень удобно, когда до аптеки две минуты, до магазина три, а до школы — десять. В Минске на пятом курсе я тратил час, чтобы добраться до работы.

«Многофункциональный» дом, в котором находятся магазины, почта и банк

Квартиру молодой учитель получил почти сразу после переезда — нашел на сайте райисполкома коммерческое жилье и заранее подал заявление. Сейчас за две комнаты он платит 25 рублей в месяц.

— За счет сельской местности здесь маленький коэффициент для аренды. В год выходит около 120 евро, в 10 лет — около 1200 евро. А если через несколько лет уеду? Продать квартиру в любом случае проблематичнее. Здесь выгоднее снимать, чем покупать что-то свое, — объясняет парень. Зимой коммуналка обходится ему примерно в 70 рублей. С интернетом и мобильными платежами получается сумма в 90−120 рублей в зависимости от времени года.

Прямо около дома Александра находится военная часть

За декабрь учитель получил зарплату в 700 рублей. «У меня хорошая загрузка, 26 учебных часов. Это где-то 1,3−1,4 ставки, с учетом первой категории и семилетнего стажа. В принципе, все устраивает», — рассказывает Александр. Молодой специалист, который приходит в школу без категории, через два года может получить вторую, через три — первую, а со временем и высшую. Это непосредственно влияет на выплаты.

Вопрос досуга учителя не беспокоит: «Люблю бегать, играть на гитаре и кататься на велосипеде. Если есть время после работы, могу по магазинам пройтись». В местное кафе, куда люди «приходят потанцевать и за столиками посидеть», парень не ходит.

— С кем я общаюсь? Ученики, выпускники и коллектив. В основном это женщины, из мужчин только два учителя физкультуры, трудовик и я. Еще есть хороший знакомый в деревне, он не военный. Познакомились, когда ловил попутку, он меня подвез. Пока ехали, разговорились, дружим до сих пор, — рассказывает Александр.

Очевидная немноголюдность деревни парня не смущает: «Большой город и молодежь вокруг — это не главное для меня в жизни. Переезжать сейчас не хочу, очень нравится это место. Тут моя работа, коллектив и дети. Здесь душевно. Знаете, есть такие места — находишься в нем, и тебе спокойно».