закрыть
17 февраля 2019, воскресенье, 23:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Как живет молодой учитель, который уехал в деревню

  • 17.02.2019, 22:44
  • 1,081
Александр Козак
Фото: tut.by

29-летний Александр Козак приехал в деревню Заслоново в Лепельском районе семь лет назад.

Молодой выпускник минского педагогического университета направился сюда по распределению. «В большом городе жить не хотелось — сплошные шум и суета. Второй вопрос — жилищный. Была бы своя квартира в столице, может быть, подумал еще», — парень вспоминает причины отъезда. Он отработал два положенных года, задержался еще на пять лет и уезжать пока не планирует.

Tut.by побывал в гостях у деревенского учителя и послушал, чем его привлекает жизнь в сельской местности.

«Если женюсь на минчанке, обязательно перевезу ее в Заслоново»

Заслоново — бывший военный городок, который в 2009 году стал обычной деревней. Напоминание о прежнем статусе все же есть: на улице легко встретить военного в форме, а местные жители даже жалуются на танки, периодически проезжающие из одного парка в другой.

«Мешает ли мне это? Вначале обращал внимание, а через год уже привык», — смеется молодой учитель математики Александр Козак. Он приехал сюда семь лет назад по распределению из минского педагогического университета. В образование парень пришел сознательно и даже помнит момент, когда "загорелся" идеей учить детей.

— Все из-за дня самоуправления в десятом классе. Я провел математику у шестиклассников, и мне очень понравилось. Почувствовал, что это мое. Уже когда поступил, постепенно набирался опыта. Вначале была летняя педагогическая практика на третьем курсе, работал в оздоровительном лагере. У меня тогда еще многое не получалось, было сложно организовать детей и их досуг. Зато сейчас с этим легко справляюсь.

Школа в Заслоново

Вопрос, куда идти отрабатывать обучение, встал перед парнем на пятом курсе. Тогда декан предложил три варианта: в Минске, Минской области и Лепельском районе. Однако идея остаться в столице молодому выпускнику не понравилась, после чего он получил направление в деревню Заслоново.

— Решил, что лучше быть к родителям поближе, они в Лепеле живут. Да и в большом городе жить не хотелось — сплошные шум и суета. Каждый день сливаешься с толпой, постоянно торопишься куда-то. Второй вопрос — жилищный. Была бы своя квартира, может быть, подумал еще.

Два обязательных года распределения «затянули» парня, и он остался здесь еще на пять лет. Впрочем, в ближайшее время уезжать он не планирует и шутит: «Если женюсь на минчанке, обязательно перевезу ее в Заслоново».

«Александр Николаевич берет гитару и мы поем во время большой перемены»

Двухэтажное здание Заслоновской средней школы находится в самом начале деревни. На часах 11.00, Александр ведет уже третий урок — одиннадцатый класс, математика. В конце занятия учитель уходит за журналом, и в его отсутствие подростки делятся своими впечатлениями от педагога.

— Александр Николаевич пришел в пятом классе и сразу начал с нами общаться, как с друзьями. Это приятно. А еще после уроков мы можем поговорить с ним на другие темы. Например, из последнего — поступление. Куда мы хотим подавать документы, что он может посоветовать. Но на занятиях у нас официально-деловые отношения: никаких поблажек, — бойко докладывает одна из учениц.

— А еще мы в походы ходим с девятого класса, на два-три дня! — несется с задней парты. — Недавно в Гродно и Брест ездили. Нам такое больше никто не предлагает.

— Бывает, что Александр Николаевич берет гитару и мы поем на втором этаже во время большой перемены, после третьего урока. Оставайтесь, — предлагает кто-то из старшеклассниц, и класс дружно смеется.

Дети рассказывают, что почти все время проводят в школе: «Мы возвращаемся домой, переодеваемся, кушаем и идем обратно — у нас факультативы, потом спорт. Дома делаем уроки и ложимся спать. В выходные тоже приходим сюда». «Всю жизнь описала», — вздыхает один из парней.

Александр на загрузку не жалуется, хотя ведет сразу несколько предметов: информатику во всей школе, а также математику и физику в 11-м классе. Впрочем, в учреждении он проводит почти все время: с сентября по конец мая — учеба, следом экзамены, а на два летних месяца он уезжает вожатым в лагерь. В прошлом году «свободными» остались лишь две недели.

— Причем бумажная работа занимает не так много времени. Так как у меня нет классного руководства, нужно лишь заполнять журнал и календарно-тематическое планирование — расписывать уроки на полугодие. Тетради проверить — это да. Но у меня есть принцип: стараюсь работу домой не брать. Во время перемен что-то делаю, после занятий остаюсь.

Продвигаться по карьерной лестнице и становиться директором школы Александр не хочет. «Пока делаю то, что приносит мне удовольствие. Это работа с детьми, а не административные дела», — признается парень.

Среди коллег Александр самый молодой. Впрочем, быстро влиться в коллектив это не помешало. Другие учителя «нормально приняли» специалиста и помогли сориентироваться, что и где в Заслоново находится: «Они же первые подсказали, как в деревне все устроено».

«За квартиру плачу 25 рублей в месяц»

«Центральная улица у нас романтично называется Бродвеем. Хотя вид, конечно, не такой, как в Нью-Йорке», — смеется Александр, пока мы прогуливаемся после занятия. Он же объясняет: так как названия нет, в письмах и посылках пишут просто: «Деревня Заслоново, дом такой-то».

Желтое здание — детский садик. Отсюда начинается «Бродвей»

Главная улица начинается у местного детского садика и тянется вдоль однотипных домиков до военной части. Здесь же расположена важнейшая местная постройка — многоэтажное здание, в котором находятся почта, банк, парикмахерская, мясная лавка, а также магазины с автозапчастями и стройматериалами.

— Я же говорю: Манхэттен отдыхает. Дом, в котором есть все. Если тебе что-то надо, иди туда и не ошибешься. Очень удобно, когда до аптеки две минуты, до магазина три, а до школы — десять. В Минске на пятом курсе я тратил час, чтобы добраться до работы.

«Многофункциональный» дом, в котором находятся магазины, почта и банк

Квартиру молодой учитель получил почти сразу после переезда — нашел на сайте райисполкома коммерческое жилье и заранее подал заявление. Сейчас за две комнаты он платит 25 рублей в месяц.

— За счет сельской местности здесь маленький коэффициент для аренды. В год выходит около 120 евро, в 10 лет — около 1200 евро. А если через несколько лет уеду? Продать квартиру в любом случае проблематичнее. Здесь выгоднее снимать, чем покупать что-то свое, — объясняет парень. Зимой коммуналка обходится ему примерно в 70 рублей. С интернетом и мобильными платежами получается сумма в 90−120 рублей в зависимости от времени года.

Прямо около дома Александра находится военная часть

За декабрь учитель получил зарплату в 700 рублей. «У меня хорошая загрузка, 26 учебных часов. Это где-то 1,3−1,4 ставки, с учетом первой категории и семилетнего стажа. В принципе, все устраивает», — рассказывает Александр. Молодой специалист, который приходит в школу без категории, через два года может получить вторую, через три — первую, а со временем и высшую. Это непосредственно влияет на выплаты.

Вопрос досуга учителя не беспокоит: «Люблю бегать, играть на гитаре и кататься на велосипеде. Если есть время после работы, могу по магазинам пройтись». В местное кафе, куда люди «приходят потанцевать и за столиками посидеть», парень не ходит.

— С кем я общаюсь? Ученики, выпускники и коллектив. В основном это женщины, из мужчин только два учителя физкультуры, трудовик и я. Еще есть хороший знакомый в деревне, он не военный. Познакомились, когда ловил попутку, он меня подвез. Пока ехали, разговорились, дружим до сих пор, — рассказывает Александр.

Очевидная немноголюдность деревни парня не смущает: «Большой город и молодежь вокруг — это не главное для меня в жизни. Переезжать сейчас не хочу, очень нравится это место. Тут моя работа, коллектив и дети. Здесь душевно. Знаете, есть такие места — находишься в нем, и тебе спокойно».


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев