Петер Чех: Алекс Глеб — один из тех игроков, которые нравятся болельщикам 17.02.2019, 22:55

Петер Чех

Голкипер лондонского «Арсенала» назвал Глеба легендой Беларуси.

Голкипер лондонского «Арсенала» Петер Чех в эфире программы «PRO спорт. Итоги» на «Беларусь 5» прокомментировал противостояние с БАТЭ в матче 1/16 Лиги Европы, передает «Прессбол».

- Алекс провел замечательную карьеру. Такие команды — «Арсенал» и «Барселона» — просто так не приглашают. Сейчас он выступает в Борисове, его опыт помогает молодым игрокам. В целом, Алекс один из тех игроков, которые нравятся болельщикам. Я думаю, он был рад вернуться домой и продолжить играть в футбол. Он легенда вашей страны.

Помню полуфинал Лиги чемпионов, где встречались «Барселона» и «Челси». У Алекса был шанс мне забить, но я сделал сейв. Возможно, он все еще хочет поразить мои ворота, — сказал Чех.