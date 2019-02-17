Расмуссен: РФ будет испытывать в Украине методы вмешательства в выборы 17.02.2019, 23:11

Андерс Фог Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО убежден, что Кремль попытается вмешаться в выборы президента Украины.

Во время нынешних выборов в Украине Москва будет испытывать методы вмешательства, которые затем будет адаптировать для вмешательства в выборы в других странах и организациях.

Такое убеждение в комментарии «Укринформу» высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Сейчас мы все смотрим на предвыборную кампанию в Украине, потому что это будет полигоном, в том числе, и с точки зрения риска вмешательства российской стороны в выборы. Я не сомневаюсь, что Москва будет пытаться применять меры и инструменты, которые могут быть использованы и трансформированы также во время европейских выборов в мае этого года и даже на американских выборах 2020 года», - сказал Расмуссен.

По его словам, это указывает на то, что несмотря на отсутствие отдельной панели относительно Украины на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, все понимают, что со стратегической точки зрения Украина играет очень большую роль.

В то же время, Расмуссен не согласен с утверждением о том, что Запад почти не отреагировал на события в Керченском проливе осенью прошлого года.

«Это не так. Мы ответили так, что это стало болезненным для российской экономики в отношении ближнего круга Путина», - подчеркнул он, напомнив о «строгих» санкциях, введенных в этой связи.

К тому же, по его словам, ЕС недавно усилил санкции из-за других событий, в том числе дело Скрипаля.

«Я думаю, что вопрос дальнейшего усиления санкций в связи с российской агрессией в Азовском море стоит на повестке дня», - добавил бывший генсек Альянса.

По его убеждению, целенаправленные индивидуальные санкции могут иметь гораздо более сильный эффект, чем общие.