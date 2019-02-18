Премьер Хорватии: Украина и Грузия могут использовать наш опыт при реинтеграции оккупированных территорий 1 18.02.2019, 8:52

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Андрей Пленкович

Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий

Политик выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Грузия и Украина могут использовать опыт Хорватии при реинтеграции оккупированных территорий. Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, сообщил Tportal.hr.

Он заявил, что реинтегрировать хорватские территории помогли решения, "основанные на давлении и дипломатии".

Также политик поддержал идею вступления Украины и Грузии в Евросоюз и НАТО, отметив, что, если бы страны были членами этих блоков, ситуация "была бы другой".

В 1991 году Хорватия вышла из состава Югославии, однако против этого выступили хорватские сербы, объявившие о создании Республики Сербская Краина. Активные боевые действия между хорватскими и сербскими силовиками продолжались до 1992 года, когда было подписано соглашение о прекращении огня. Спустя три года – в 1995-м – хорватская армия провела крупные наступательные операции "Молния" и "Буря", в ходе которых освободила от сепаратистов большую часть страны.

В июне 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство планирует использовать опыт Хорватии для реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В министерстве иностранных дел РФ планы Украины назвали непродуктивными и неуместными.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.