Сборную Беларуси по биатлону сняли со смешанной эстафеты из-за слишком большого отставания 16 18.02.2019, 8:56

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Максим Воробей

Фото: Белорусская федерация биатлона

Победу одержал французский квартет.

Белорусская четверка не смогла добраться до финиша смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, так как команду сняли из-за отставания на круг, сообщает tut.by.

Забойщик нашей команды Максим Воробей хорошо начал свой этап, пройдя первую стрельбу без промахов. А по ходу второго круга он и вовсе вышел в лидеры. Увы, после этого у белорусов начались проблемы. Сначала Воробей пробежал два штрафных круга на стойке, а затем Дмитрий Лазовский добавил к ним еще три круга на лежке. Свою вторую стрельбу он прошел с тремя дополнительными патронами, после чего судьи сняли сборную Беларуси с гонки, так как она отставала от лидеров уже на круг. К этому моменту наши биатлонисты замыкали турнирную таблицу, занимая 20-е место.

Победу же одержал французский квартет (Фийон Майе, Дестье, Эмонье, Шевалье). Второе место заняла команда Германии (Лессер, Долль, Хильдебранд, Хинц), а третье — звездная сборная Норвегии (Кристиансен, Бё, Экхофф, Ройзеланд).