Без математики 6 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

18.02.2019, 9:45

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Государственные структуры в Беларуси работаю по принципу «от нуля до ужаса».

В последнее время, создается такое впечатление, в верхах начало оформляться определенное противостояние между «сторонниками математики» (назовем их так, используя популярную сегодня тему), и ее противниками – сторонниками работы по старинке, по наитию, без «математического анализа». Про математически не просчитанную и экономически не обоснованную господдержку много пишут, как и про то, что такая практика начинает вызывать неудовольствие.

Вот еще один пример. 6 февраля белорусский премьер-министр встретился в Риме с руководителем Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем. Вернувшись в Минск, он публично засветил важную проблему. «Мы обсудили один чувствительный вопрос – привлечение международных спонсоров. По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены», – признался премьер-министр. Его слова процитировала пресс-служба правительства, но не стали передавать государственные СМИ. Проще говоря, Румас дал понять, что Беларуси придется дополнительно выделять существенные деньги на соревнования. А ведь инициатором проведения Европейских игр был сам Лукашенко. 9 февраля руководитель страны на «Минской лыжне» продолжил тему, причем его высказывания выглядели оправданием. Лукашенко заявил, что проведение в Беларуси крупных международных спортивных соревнований приносит дивиденды. «Она не соразмерные дивиденды приносит, а чрезмерные дивиденды. Естественно, это все окупается», – попытался уверить журналистов руководитель страны. И дополнил: «За это – имидж страны, пиар настоящий – сейчас платят сотни миллионов долларов».

И так «проводят расчеты» у нас очень часто – практически всегда. Серьезное экономическое обоснование заменяются фразами типа «это окупится», «это престиж государства». Но это весьма расплывчатое понятие, особенно в глазах людей знакомых хотя бы с арифметикой. Вон у сына Мугабе личный самолет был позолоченным, но престижа у страны не было. Глава Швейцарии ездил на работу на велосипеде, а швейцарцы отказывали от многих чемпионатов, а престиж страны в мире очень высок. Может «престиж» связан с богатством гражданах, а не с золотыми самолетами и унитазами? Наверное, на этот «показатель» лучше не опираться, а математически просчитывать экономическую эффективность проектов прежде, чем принимать решения. Мне кажется, только так можно построить «Швейцарию», а не «Зимбабве».

Да, для простых, кондовых спекуляций математики и точно не нужны. Тут не всегда даже элементарная грамотность нужна. Договорился, скажем, нефть за полцены покупать (под обещание единения, скажем), потом перепродал ее по мировой цене. Или продукты из нефти. Сколько «наварил» – все твое, уметь считать и не обязательно. До такой «уникальной экономической модели» любой полуграмотный человек додумается, только дайтe ему товар в полцены. Но такая экономика не может сделать страну богатой даже в случае, если нефть своя собственная. Венесуэла – яркий тому пример. А вот чтобы создать настоящую экономику – уже надо уметь считать и хорошо уметь, с привлечением не просто арифметики, но и математического анализа. К слову, поэтому меня лично мало волнует вопрос выбил наш руководитель компенсацию за налоговый маневр, или же нет. Даже если и выбил – все равно, пока у власти не будут люди, хорошо знающие экономическую математику, нас «компенсация за маневр» не спасет, особенно в долговременной перспективе. Да и сейчас уже не спасает. Долги непрерывно растут, несмотря на то, что выплаты по ним тоже растут, импорт товаров стабильно превышает их экспорт и так далее.

Все должно просчитываться. И, поскольку «великих математиков» у нас во власти нет, расчеты должны публиковаться до принятия окончательного решения. Для того, чтобы люди, знакомые с математикой, могли расчеты перепроверить и указать на ошибки. В противном случае все и далее будет получаться, как с АЭС. Практически построили, но только сейчас начнем думать как минимизировать убытки от этого «грандиозного проекта». Даже если станция со временем и выйдет на безубыточность, что сомнительно, все равно надо начинать думать про строительство долговременного хранилища высокоактивных продуктов ее работы – отработанного топлива. Это миллиарды долларов. Потом потребуют следующие миллиарды для снятия станции с эксплуатации. Для АЭС это очень дорого – это не старый «ветряк» в металлолом сдать. Полная стоимость снятия АЭС с эксплуатации сопоставима со стоимостью ее строительства. Вот что бывает, когда очень дорогостоящие решения принимает не «великий математик». Возможно, в правительстве и есть люди знакомые с математикой, но они, создается впечатление, хорошо маскируются. Видимо, опасаются, что выгонят со словами «нам великие математики не нужны».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в своей книге «Пошехонская старина», описывает как его матушка, купеческая дочь, перестраивает работу имения, выйдя замуж за помещика: «Она желала добиться хоть одного: чтобы в хозяйстве существовал вес, счет и мера. В этом отношении малиновецкая экономия представляла верх беспорядочности. Зерно без меры принималось с гумна и без меры же ссыпалось в амбары. – Никто не украдет! все будут сыты!... Очень возможно, что действительно воровства не существовало, но всякий брал без счета, сколько нужно или сколько хотел... К концу года оставалась в амбарах самая малость, которую почти задаром продавали местным прасолам, так что деньги считались в доме редкостью. В таком же беспорядочном виде велось хозяйство и на конном и скотном дворах... Матушка во всех отраслях хозяйства ввела меру, вес и счет. Она самолично простаивала целые дни при молотьбе и веянии и заставляла при себе мерять вывеянное зерно и при себе же мерою ссыпать в амбары. Кроме того, завела книгу, в которую записывала приход и расход, и раза два в год проверяла наличность. Она уже не говорила, что у нее сусеки наполнены верхом, а прямо заявляла, что умолот дал столько-то четвертей, из которых, по ее соображениям, столько-то должно поступить в продажу... Словом сказать, везде завелись новые и дотоле неслыханные порядки. В результате этих усилий оказалось, что года через два Малиновец уже начал давать доход».

И никаких ведь новых технологий не внедряла, ничего не «модернизировала» за чужие деньги, просто как была знакома с элементарной математикой и стала ее применять. Вот имение и стало приносить реальные деньги. В нашем же «имении» пока «верх беспорядочности». Надо взять из «амбара» – на игры, самолет, дворец, – значит надо. Это же престиж страны, это где-то там в эмпиреях обязательно окупится. Надо какому «сельмашу» на покрытие убытков или еще кому – значит надо, опять лезут в «амбар», это тоже окупится якобы. Хотя даже школьнику, едва освоившему сложение и вычитание, ясно, что если предприятие убыточно, если закредитованность сильно возрастет, то реальной прибыли тут ожидать не приходится.

Словом, «великие математики» стране позарез нужны, особенно экономического профиля. А пока хотя бы на уровне старорежимной «купчихи-помещицы» где-нибудь пару математиков найти. И то польза была бы.

Хотя статистика у нас, конечно, есть, но ей как-то мало верят даже власти, похоже. Так, например, по одним данным официальная безработица у нас близка к нулю, по другим – незанятых в экономике у нас более четырех процентов, при этом «тунеядцев» насчитывают с полмиллиона. Это более десяти процентов от трудоспособного населения. А если учесть, что у нас работает много «нетрудоспособных», то есть пенсионеров, с реальной занятостью в стране, именно трудоспособных, вообще получается какой-то «ужас». Вот так – от нуля до «ужаса» – все цифры от госструктур. «Верх беспорядочности», сказал бы Салтыков-Щедрин.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»