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Литва призвала партнеров по ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

  • 18.02.2019, 10:08
Линас Линкявичюс
Фото: IQTV

Линас Линкявичюс высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении Москвы.

Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой. Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в понедельник, 18 февраля, сообщает dw.com.

Европа должна усерднее готовиться к отражению информационной войны из России, подчеркнул он.

По мнению министра, Запад "по-прежнему недооценивает информационное влияние России". Было бы наивно полагать, "что лишь восточноевропейские государства находятся под прямым или косвенным воздействием Москвы", отметил Линкявичюс. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в широких масштабах, добавил он.

Глава МИД Литвы высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении России. По словам министра, отсутствие ясной позиции по России "провоцирует поведение, приводящее к новым осложнениям".

В декабре 2018 года правоохранительные органы Литвы заявили о раскрытии сети лиц, "деятельность которых представляет угрозу безопасности страны". Позднее генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил о проведении досудебного расследования случаев шпионажа в пользу России, однако не назвал точного числа фигурантов дела.


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