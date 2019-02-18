Обет молчания: почему в Беларуси не изменяется система госзакупок Сергей Сацук, «Ежедневник»

18.02.2019, 10:15

Иллюстрационное фото

«Борьба» с коррупцией в Беларуси напоминает черпание ложкой воды с тонущего корабля.

Непременным условием при расследовании коррупционного дела является выяснение причин и следствий, которые способствовали совершению преступления, и вынесение представления в адрес организации, где это произошло. Это в отдельном случае. Но если таких случаев десятки, подобные представления не более чем бесполезная писанина, черпание из тонущего корабля воды ложкой, когда срочно требуется заделать пробоину.

Пробоина в данном случае, это та сложившаяся за последнее время система, которая позволила коррупции в здравоохранении поразить самые жизненно важные органы. Глядя на все это я не могу понять, что сейчас происходит в стране. Сначала президент долгое время хранил гробовое молчание относительно самого крупного коррупционного скандала в стране за все время независимости. Теперь такое же молчание хранят правоохранительные органы. Ведь расследование и рассмотрение в суде большинства самых знаковых коррупционных дел уже завершено. И следователям, и прокурорам известна вся клиническая картина поразившей Минздрав болезни. Известно в десятки раз больше, чем известно всем остальным людям. Казалось бы, пора принимать меры по лечению или хотя бы локализации злокачественной опухоли, но ничего не происходит. Почему?

В том же законе "О борьбе с коррупцией", который так все хвалили, в ст.4 сказано, что борьба с коррупцией основывается "на приоритете мер предупреждения коррупции". А принципы борьбы с коррупцией, согласно ст.5, держатся в том числе на криминологических исследованиях коррупционной преступности в целях ее оценки и прогноза для выявления предпосылок и причин коррупции и своевременного принятия эффективных мер по ее предупреждению и профилактике.

В функциях той же Генеральной прокуратуры указано, что она аккумулирует информацию о коррупционных преступлениях, анализирует ее, и готовит предложения правового регулирования борьбы с коррупцией. Она же проводит координационные совещания всех госорганов, координируя борьбу с коррупцией.

Я долго ждал, что на основе расследования десятков дел, или КГБ или прокуратура, или еще какой-нибудь госорган, или хотя бы отдельный госслужащий встанет и скажет: "Мы вот изучили всю историю развития болезни и считаем, что необходимо сделать следующее..." Но нет же, никто не встал и ничего не сказал. Разве что Минздрав занялся самолечением и создал еще один штат чиновников, которые будут контролировать прежних. Это как дать раковым клеткам дополнительную пищу - ешьте и размножайтесь.

Но почему молчит прокуратура, почему молчит КГБ, Оперативно аналитический центр при президенте? Почему все молчат и ничего не предлагают, не показывают общественности своего видения ситуации? Ни генеральный прокурор, ни председатель КГБ даже не высказали общественности своего мнения относительно того, почему в белорусском здравоохранении возникла такая ситуация. Обычные люди всего этого не понимают. Они задают вопросы, требуют им все разъяснить, дать какие-то гарантии, что рецидива не будет. И ничего не получают...

Я пока вижу только одно объяснение этого молчания. Его дали сразу несколько человек, которые завязаны во все эти коррупционные схемы. По их словам, они ни в чем на самом деле не виноваты. Они работают в тех условиях, которые созданы в стране, и если не будут брать и воровать они, и делиться с теми, кто стоит выше их, то это будут делать другие, которые очень быстро придут на их место.

"Не с нами нужно бороться, а с системой", - сказали они. Оттого и молчат все, потому что система сама себя ломать не хочет.

Я, правда, думаю, что виновата не только система. Виноваты все, кто так или иначе задействованы в этой системе. Если у одного совесть проснется, возможно на его место придет другой, но если эта советь появится у нескольких десятков людей, работающих в коррупционной системе, ситуация может измениться. Вот только как застучаться до этой совести? Я считаю, что система системой, но каждый сам делает свой выбор, где и кем ему быть, и сам потом ответственен за последствия.

Сергей Сацук, «Ежедневник»