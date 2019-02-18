Лукашенко ликвидировал свой ИАЦ 18.02.2019, 10:58

Функции Информационно-аналитического центра будет выполнять БИСД.

Как оказалось, указ о создании Белорусского института стратегических исследований (БИСД) ликвидирует Информационно-аналитический центр. Новая структура фактически заменила ИАЦ, сообщает «Радыё Свабода».

Указ Александра Лукашенко о создании БИСД был опубликован 18 февраля. Ранее создание БИСД анонсировалось, но о ликвидации ИАЦ не сообщалось.

Перед БИСД стоят задачи, подобные тем, что в 2006 году ставились перед ИАЦ: анализ состояния международных отношений и геополитических изменений, анализ внутриполитических процессов и подготовка рекомендаций по внутренней политике, мониторинг СМИ и проведение социологических исследований и так далее.

Имущество и помещения ИАЦ переходят к БИСД. Размеры штата института не раскрываются. Два пункта указа о БИСД засекречены: «для служебного пользования».

Название государственного института очень похожа независимого Белорусского института стратегических исследований, более известного по англоязычной аббревиатуре BISS. Но государственный БИСД имеет другое название англ Belarusian Institute of Strategic Researches или BISR.

Директор БИСД Олег Макаров 17 февраля выступил на государственном телеканале «Беларусь-1». Среди прочего он рассказал, что институт будет «противостоять фейковым новостям»:

«Не существует министерство правды, нет истины в последней инстанции, - говорил Макаров. - Мне кажется, противостоять этим угрозам нужно взвешенным и ответственным наполнением информационного пространства, тем пониманием событий, которое есть у людей, которые профессионально занимаются темой и заслуживают доверия. И тем самым повышать осведомленность населения о том, что происходит, не требуя от них подчинения одному мнению».

При всем этом, нередко на фейках ловят cамо белорусское государственное ТВ.