На «БелДжи» урезают зарплаты за «непонимание целей и задач китайского начальника цеха» 37 18.02.2019, 11:13

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Если же работник не согласен, то его уволят.

В адрес ex-press.by была отправлена фотокопия документа «Предупреждение об изменении существенных условий труда», адресованная одному из работников СЗАО «БелДжи».

Этим документом работника ставят в известность о том, что ему отменяется повышение тарифного оклада на 25%, которое действовало ранее. Причина объясняется докладной запиской начальника цеха, носящего китайское имя и китайскую фамилию.

Чем же начальник цеха СЗАО «БелДжи» мотивирует необходимость снижения заработной платы? Это «непроявленная активность, отсутствие инициативы и непонимание целей и производственных задач начальника цеха».

Работника предупреждают о том, что если он не согласится со снижением своей заработной платы, то будет уволен по 5 пункту части второй статьи 35 Трудового Кодекса РБ за отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию юриста и правозащитника Олега Мацкевича:

— Действительно, в статье 32 ТК РБ, а также в декрете Лукашенко №5 от 15 декабря 2014 года содержится норма, позволяющая нанимателю изменять существенные условия труда работника в связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами.

Судя по тексту «Предупреждения» в данном случае, как я думаю, речь идет об организационных причинах. Тем не менее, мало формально указать их. Причины должны быть обоснованными. В этом же «Предупреждении», причины, на мой взгляд, неконкретны, расплывчаты и бездоказательны.

«За непроявленную активность, отсутствие инициативы и непонимание целей и задач начальника цеха» — это абсолютно субъективный вывод, ничем в «Предупреждении» не подкрепленный. То есть, организационная причина не обоснована должным образом. Так можно придраться к кому угодно, обвинив в безынициативности.

В самом деле, а почему рядовой работник должен понимать цели и производственные задачи начальника цеха?

Заметим, что руководство СЗАО «БелДжи» уже не в первый раз демонстрирует своеобразное понимание правовых норм.

Например, администрация совместного закрытого акционерного общества «БелДжи» зарезервировала себе право привлекать сотрудников без согласования с ними к работе в выходные дни и в сверхурочное время в период до 31 января 2019 года.

На самом деле у работников совместного белорусского-китайского предприятия выбор небольшой: либо работать сверхурочно за меньшие деньги либо отстаивать свои трудовые права в суде.