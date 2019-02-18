закрыть
18 февраля 2019, понедельник, 13:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Министр обороны Польши: Россия вооружается за деньги европейских партнеров

5
  • 18.02.2019, 11:20
  • 1,458
Мариуш Блащак
Фото: Adam Guz /East News

Мариуш Блащак поднял вопрос газопровода «Северный поток-2» на Мюнхенской конференции.

Сотрудничество с союзниками и партнерами НАТО, а также военное сотрудничество Польши и США, в том числе и предложение развертывания постоянных баз США в Польше, - это темы, которые во время двусторонних переговоров поднял министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает censor.net.ua. Глава Минобороны Польши, в частности, поднял вопрос газопровода "Северный поток-2",

"Мы все согласны, что это настоящая угроза для безопасности Польши, Украины, но и всей Европы. Во время встречи с сенаторами (США) я обратил внимание, что деньги, которые Россия получает от продажи газа, делая Европу зависимой, она тратит, в первую очередь, на вооружение. Это парадоксальная ситуация, когда за деньги партнеров с запада Европы Россия вооружается, а мы должны искать ответ на российское вооружение и делать более тесным сотрудничество в рамках НАТО", - подчеркнул министр национальной обороны Польши.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев