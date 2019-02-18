Министр обороны Польши: Россия вооружается за деньги европейских партнеров 5 18.02.2019, 11:20

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Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Мариуш Блащак поднял вопрос газопровода «Северный поток-2» на Мюнхенской конференции.

Сотрудничество с союзниками и партнерами НАТО, а также военное сотрудничество Польши и США, в том числе и предложение развертывания постоянных баз США в Польше, - это темы, которые во время двусторонних переговоров поднял министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает censor.net.ua. Глава Минобороны Польши, в частности, поднял вопрос газопровода "Северный поток-2",

"Мы все согласны, что это настоящая угроза для безопасности Польши, Украины, но и всей Европы. Во время встречи с сенаторами (США) я обратил внимание, что деньги, которые Россия получает от продажи газа, делая Европу зависимой, она тратит, в первую очередь, на вооружение. Это парадоксальная ситуация, когда за деньги партнеров с запада Европы Россия вооружается, а мы должны искать ответ на российское вооружение и делать более тесным сотрудничество в рамках НАТО", - подчеркнул министр национальной обороны Польши.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.