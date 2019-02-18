Евгений Ливянт: Представьте, 50% выпускников не получили аттестаты о среднем образовании 3 18.02.2019, 11:36

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Евгений Ливянт

Фото: onliner.by

Что не так с белорусским школьным образованием.

Лукашенко вновь обрушился всей силой критики на белорусское образование: досталось вузам, но не слаще пришлось и средней школе. «В великих математиках потребность меньше всего», «Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса - черви!», «Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?» - задавался риторическими вопросами Лукашенко. Подобные совещания проводятся регулярно. Но чем больше совещаний, тем больше претензий к образованию. Почему так происходит?

«БелГазета» разбиралась вместе с репетитором Евгением Ливянтом.

- Школьная программа состоит из трех частей: знания, умения и навыки, которые дополняют друг друга и не имеют смысла друг без друга. Кроме получения знаний, ученик должен научиться ими пользоваться и приобрести навыки их использования. Из математики ушли темы «Производные», «Интегралы», «Векторы», из физики ушли важнейшие темы - «Статика», «Переменный ток», «Ток в разных средах», которые присутствуют в учебных программах той же России и Польши.

По математике и физике количество тем стало меньше, с этой точки зрения программы стали проще. С точки зрения глубины изучения предмета достаточно провести небольшой эксперимент. Давайте сравним задания для вступительных экзаменов в БГУ: в 80-е гг. задания были намного проще, в 90-е и 2000-е гг. произошел резкий скачок, задания сильно усложнились, а сейчас задания гораздо сложнее, чем в 80-е. У большинства школьников необходимых знаний нет по многим причинам: программы и учебники много раз видоизменялись; есть темы, которые бросают то в 7-й, то 8-й, то в 9-й класс. Считается, что учитель легко прыгает вместе с темами, но это не так. Для проведения подобных изменений нужна очень серьезная подготовительная работа с учителями (нужна методическая литература, учителя должны пройти курсы повышения квалификации или переквалификации, учебники нужно протестировать). А у нас регулярно, каждый год новые учебники и программы вводят к 1 сентября, но никакой предварительной работы с учителями не проводится…

Слова президента о том, что «мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу», я понимаю так: речь шла не о темах, а о сложности задач - школьник не в состоянии понять, что от него хотят, потому как он не тренирован просто решать задачи. Перед ним ставят задачу, а он еще не в состоянии ее понять и не знает, как ее решить.

Я полистал другие школьные учебники: мне кажется, что жутко перегружены программы по всем предметам (биология, география, химия, все языки, все литературы). Я сравниваю программы, по которым сам учился в 70-е гг., - не проходили мы тогда то, что сейчас преподают. Возможно, потому мы что-то и помним, что была достаточная разумность: вот столько разных формул и понятий ученик может выучить, а чуть больше - уже не может. Поэтому мы и получаем обратный эффект: у огромного количества учеников абсолютное отторжение к образованию - просто не вмещается в голову такое количество знаний, поэтому, говоря молодежным сленгом, ученики «забивают» на учебу.

- К 1 сентября 2019г. Минобраз планирует подготовить 73 новых учебника. Физически за столь короткий срок можно подготовить полноценную учебную литературу?

- Конечно, нет! Новые учебники, как всегда, выйдут в августе-сентябре. Это преступление: уничтожение государственных и родительских денег в особо крупном размере.

Вы знаете, что за все время у нас не апробирован ни один учебник? Раньше проводили конкурсы, рецензировали учебники, спорили, оппонировали; затем учебник выходил ограниченным тиражом, который апробировали только на нескольких классах. В Советском Союзе брали несколько экспериментальных классов: в крупных городах, мелких, в деревнях. Так надо сделать и у нас: взять школу в Минске, в областном центре, в райцентре, в деревнях, учебник апробируется, тестируется, исправляются ошибки - такой процесс занимает несколько лет. Но и качество было совершенно другим. Я сейчас даю вам интервью, но вы же его не сразу опубликуете: сначала прослушаете, положите на бумагу, перечитаете, исправите ошибки и недостатки, снова перечитаете, затем текст вычитает корректор, потом редактор. И только после всего этого интервью уйдет в печать.

Только представьте: учебник безо всякого тестирования, апробирования выходит сразу на всю страну! Без сопровождения, без инструкций, без учебно-методического комплекса, без переподготовки учителей. Говорят: ведущие учителя просмотрели и одобряют. Чушь! Найдите хотя бы одно совещание, на котором обсуждался конкретный учебник, и дайте мне фамилии участников совещания! У меня такое ощущение, что Минобразования более закрытое и секретное ведомство, чем МВД, или КГБ, или Совбез. Главным толмачом происходящего в системе образования является любой желающий, но не пресс-секретарь министерства, не министр, - это же секретное ведомство!

Так что с выходом новых учебников ситуация только усугубится: переподготовка учителей не проводится. А вы представьте: за день, за час до операции хирургу дают новейшую аппаратуру и говорят - делай операцию. Это реально?

- Минобраз планирует экзамены приравнять к ЦТ. Что это даст?

- Это была бы великая вещь, но я в нее не верю. В России есть единый госэкзамен, в Польше это называется «матура». Когда выпускные и вступительные экзамены совпадают, когда не нужен арифметический средний балл аттестата, когда достаточно объективные результаты мы видим на экране. Не надо халтурить, просто нужно сдать реальный экзамен, который покажет объективные результаты.

Сейчас результат работы школы оценивается по нескольким десяткам самых безумных параметров, среди которых - охват учеников горячим питанием, процент посещения музеев, других мероприятий. А по сути требуется только один параметр: результаты выпускных экзаменов. Но если выпускные экзамены приравняют к ЦТ, по моим оценкам, от 30 до 50% 11-классников эти экзамены не сдадут - их знания заканчиваются в интервале от 5-го по 8-й класс. И что, им не дадут аттестаты? 50% выпускников не получили аттестаты о среднем образовании. И что дальше? Их не возьмут на работу никуда и никем, продолжить образование они тоже не смогут.

Министр сделал свое заявление то ли необдуманно, то ли не просчитав все последствия такого шага. Это было бы слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Боюсь, может произойти и обратный процесс: уровень ЦТ могут низвести до уровня выпускных экзаменов. ЦТ со всеми его недостатками сейчас проводится достаточно четко и строго, а выпускные экзамены очень часто - просто профанация. Тогда мы вернемся к ситуации конца 80-х - начала 90-х гг., когда наблюдалась безумная коррупция на вступительных экзаменах в вузы. Благодаря жесткой системе ЦТ (во что, кстати, многие не верили!) коррупцию удалось изжить к началу 2000-х гг. Очень не хотелось бы возвращаться назад, когда студентами становились те, кто больше принесет.

- А как можно ликвидировать разрыв между средним и высшим образованием?

- Проблема настолько масштабная, настолько комплексная, настолько сложная, что простого ответа на поставленный вопрос не существует. Назову только несколько проблем (не в порядке приоритета), которые предстоит решать: и школьные программы, и учебники, и уровень учительских кадров. Это же страшнейшая проблема: последние лет десять конкурс в пединституты сначала стремительно уменьшался, а потом стал отрицательным - брали всех. Очень большой процент студентов педвузов составляют те, кто больше никуда не мог поступить: их уровень настолько слаб, что они никогда не станут хорошими учителями. В ближайшее время уровень педагогов в средней школе будет, к сожалению, снижаться: учителя старой формации уходят из профессии по естественным причинам, но существует очень большой отток учителей из-за неудовлетворенности происходящим в системе образования. А на замену приходит весьма много слабых и посредственных учителей.

Я назвал только те проблемы, которые лежат на поверхности. Ведь никто не знает, кто управляет школами. Вы знаете, что у школ двойное подчинение?

- Нет.

- Если вы думаете, что школа подчиняется Минобразования, то вы глубоко заблуждаетесь. Они вообще министерству не подчиняются. Министерство обеспечивает программы, учебники, какой-то контроль за учебным процессом. Но школы подчиняются местным органам власти, директора назначаются исполкомами, а исполкомы, как вы понимаете, министерству вообще не подчиняются; финансирование школы получают от местных органов власти.

Часто решения Минобразования и местных органов власти конфликтуют друг с другом. В системе образования - чудовищная бюрократия, но большая часть документов приходит не по линии министерства, а от местных органов власти. Именно они нагружают учителей всякими дополнительными обязанностями: в сельской местности и в небольших городах следят, как установлено газовое оборудование в домах, пожарные извещатели, дежурят. Это решение не Минобразования, а местных органов власти.

На постсоветском пространстве просто фантастическая реформа образования произошла в Грузии времен Михаила Саакашвили. Эстония сейчас лидер рейтинга PISA в Европе (впереди только азиатские страны). В России реформа образования идет непрерывно, и если вы посмотрите результаты Олимпиад последних лет - после падения Россия опять наверху всех рейтингов по всем предметам.

В Беларуси последние 15-20 лет происходит множество преобразований, которые почему-то запрещено называть реформами, - а результаты только разрушительные. Последние лет десять в системе образования вообще ничего позитивного не происходит. Вообще ничего.