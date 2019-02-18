Бьорндален: Даша способна выступать на высоком уровне еще много лет 10 18.02.2019, 12:14

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Норвежский биатлонист высказался о возможном возвращении Домрачевой в большой спорт.

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что его супруга белоруска Дарья Домрачева может выступать на высоком уровне еще много лет, пишет rsport.ria.ru.

- В одном из первых интервью ваша супруга призналась мне, что самым ярким и мощным ее впечатлением на Играх в Ванкувере в 2010-м стала не бронза, завоеванная в индивидуальной гонке, а тот факт, что великий Оле-Эйнар Бьерндален подошел ее с этой медалью поздравить. Домрачева уже тогда вам нравилась?

- Я запомнил ее в той гонке только потому, что у нее совершенно безобразно работали лыжи. Вообще не ехали. Но при этом она боролась так отчаянно, что на это было невозможно не обратить внимания и не восхититься. Знаете, бывают гонки, в которых человек не завоевывает золотую медаль, но все, кто в теме, прекрасно понимают, что настоящий победитель — именно он. Это был тот самый случай.

- Вы хотели бы снова увидеть Дарью в соревнованиях?

- Мне бы очень не хотелось думать, что жена закончила бегать из-за меня. Скорее, она сделала это из-за Ксении. Мы много раз обсуждали с ней эту тему, но окончательное решение Даша принимала самостоятельно. Честно вам скажу, это был неожиданный для меня момент: я почти уже уверился в том, что жена продолжит бегать — мне казалось, она склоняется именно к этому. И тут она меня огорошила. Захочет ли она это решение изменить и вернуться в спорт? С моей точки зрения, в этом нет никаких проблем. Она способна выступать на высоком уровне еще много лет.

- Но хотите ли этого вы сами?

- Если захочет Даша? Конечно же, я ее поддержу. Я вполне отдаю себе отчет в том, что такие биатлонистки, как она, крайне редко появляются в спорте. Речь не только о двигательном таланте, но и об умении соревноваться, умении ментально противостоять любым обстоятельствам. Да, у нас маленький ребенок, и, надеюсь, будут еще дети, но спорт — это такая короткая история…

- И вы готовы взять заботу о дочери на себя?

- Конечно.

- Кто в вашей семье готовит еду?

- Мы оба. У каждого есть свои фирменные блюда, так что это не проблема. К тому же я просто люблю готовить. Моя мама была потрясающей кухаркой, так что я получил очень правильное с кулинарной точки зрения воспитание. Каждый день мама что-то пекла и, сколько себя помню, дверь в наш дом никогда не закрывалась. Заходил почтальон, даже когда у него не было для нас корреспонденции, заглядывали соседи, и всем всегда доставалась чашечка кофе и кусок пирога. Соответственно я умею печь, умею вкусно готовить любое мясо.

- В вашей семье правда было девять коров?

- Девять коров, две свиньи, куча другой живности. Продукты мы никогда не покупали, все было свое.

- И вы умеете доить?

- А что здесь такого? У нас был специальный агрегат, но прежде чем его включать, нужно было подготовить корову, раздоить ее вручную, чтобы не травмировать вымя. Думаю, этими навыками владеет любой крестьянский ребенок.