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10 причин есть яблоки каждый день

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  • 18.02.2019, 12:19
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Эксперты раскрыли всю широту области применения яблок.

Яблоки по-любительски прописывают от бледности, от тревожности и для повышения иммунитета, но на самом деле это еще пустяки по сравнению с тем списком недугов, с которыми они помогают справляться. Не зря же говорят, что, если съедать одно яблоко в день, не нужен будет никакой доктор.

Эксперты раскрыли всю широту области применения яблок, чтобы вы начинали их есть прямо сейчас и тем самым обезопасили себя от многих болезней в будущем, сообщает healthinfo.ua.

Профилактика болезней сердца

В яблоках содержится клетчатка, которая способна снизить уровень холестерина, накопление которого приводит к закупориванию артерий и появлению проблем с сердцем. Кроме того, содержащиеся в яблоках антиоксиданты защищают сердечно-сосудистую систему. Они не дают жирам скапливаться на стенках артерий и сужать их.

Снижают риск развития диабета

Человек, который в день съедает хотя бы одно яблоко, меньше рискует страдать от диабета в сравнении с тем, кто этого не делает. Дело в том, что пектин, он же клетчатка, который содержится в яблоках, помогает регулировать еще и уровень сахара в крови. А все благодаря способности высвобождать сахара и тяжелые металлы, например, ртуть и свинец.

Антиканцерогенные свойства

В яблоках содержатся в большом количестве кверцетин и катехины. Эти антиоксиданты подавляют молекулы свободных радикалов, которые зачастую приводят к появлению раковых клеток. А соединения, которые находятся в яблочной кожуре, могут сыграть решающую роль в профилактике рака печени, толстой кишки и молочной железы. По словам Одиле Фернандес, врача, победившего онкологию: «Красное яблоко отравляет не только Белоснежку, но и рак».

Улучшают здоровье мозга

В яблочной кожуре содержится мощный антиоксидант кверцетин. Он сильнее витамина С в функции защиты клеток мозга от повреждений. Следовательно, всего одно яблоко в день способствует сохранению хорошей памяти и предотвращает различные неврологические проблемы.

Чистят зубы

Яблоки — это природная щетка. Плотная мякоть плода помогает очистить эмаль, а кислоты, которые в нем содержатся, — избавиться от бактерий, вызывающих кариес.

Конечно, яблоки не смогут безупречно вычистить полость рта, но точно будут полезны в экстренных ситуациях, когда под рукой вдруг не окажется щетки и зубной пасты.

Нормализуют работу щитовидки

Яблоки хоть и не морского происхождения, но в них тоже достаточно йода. Не столько в самой мякоти, сколько в семечках. Их можно и нужно съедать, чтобы ликвидировать дефицит йода, но не больше шести зернышек в день.

Укрепляют нервы

В яблоках содержатся такие полезные для нервных клеток вещества, как витамины группы В, глутаминовая кислота и фосфор. Все они помогают легче справляться с депрессиями, хронической усталостью и апатией.

Продлевают молодость

Благодаря антиоксиданту витамину С яблоки можно небезосновательно называть "молодильными". Они помогают продлевать молодость нашей кожи и поддерживать ее тонус, а содержащиеся в них пектины способствуют лучшей выработке коллагена.

Помогают похудеть

Не один десяток диет основан на яблочных перекусах. За счет большого содержания клетчатки и воды яблоки действительно помогают похудеть. К тому же они обладают чудесным свойством притуплять чувство голода. Калорий в яблоках мало, содержание ценных витаминов и микроэлементов — велико. Важный нюанс: сидеть на яблочной диете из свежих плодов можно только людям со здоровым желудком. Остальным лучше принимать их в печеном виде.

Укрепляют мышцы

Американские ученые доказали, что яблоки — одно из лучших средств предотвращения атрофии мышц: заболевания, от которого до сих пор не найдено лекарства. В кожуре яблок содержится урсоловая кислота, которая может повлиять на болезнь. Она способствует увеличению мышечной массы, перепрограммируя гены, которые отвечают за потерю мышечной массы и замену ее на жир.


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