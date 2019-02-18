Лидер РЭП в Витебске: Какого вопроса ни коснись - все теперь политика 1 18.02.2019, 12:31

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Георгий Разумов

Политика вошла во все сферы жизни белорусов.

У профсоюза РЭП в Витебской области есть несколько крупных профгрупп: в Орше, Полоцке, Новополоцке, в самом Витебске. Какие проблемы стоят сегодня перед профсоюзной организацией области? Для сайта praca-by.info комментирует ситуацию лидер Витебского отделения профсоюза РЭП Георгий Разумов.

– Проблем хватает. Начнем с того, что на предприятия доступ для нас закрыт. Поэтому мы вынуждены общаться с коллективами через знакомых, распространять газеты. Это сильно ограничивает возможности. Тем не менее, в Полоцке и Новополоцке на сегодня есть группа из 23 человек, представляющая крупные предприятия. Можно сказать, что есть определенное влияние на рабочие коллективы.

– Действует там и организация Свободного профсоюза. С его лидером Виктором Стуковым у нас сложились хорошие, конструктивные отношения. Но, к сожалению, самое большое влияние на предприятиях Полоцка и Новополоцка имеет администрация. Если состоишь в независимом профсоюзе, то тебя могут поставить перед выбором: хочешь, например, повысить разряд, тогда выбирай: или членство в профсоюзе или повышение. Давление со стороны администрации конкретное. Свободный профсоюз даже отказался от уплаты взносов через бухгалтерию предприятий.

– Есть и возрастная проблема. Большинство членов нашей организации ‒ люди немолодые. Я сам в профсоюзе состою 30 лет, и пенсионеры, с которыми мы начинали, все больше отходят, а молодежи приходит мало. Правда, теперь появились контакты через интернет, и люди интересуются: раз ваш профсоюз независимый ‒ помогите, дайте консультацию. Мы объясняем, что консультации, в первую очередь, для членов профсоюза РЭП, тогда они готовы и вступить. И молодежь и тех, кто постарше, привлекают теперь конкретные вопросы, юридическая помощь.

– И тут у нас проблема: юриста нет, офиса тоже. Многие вопросы приходится решать просто на дому. Найти юриста ‒ вот что для нас сейчас самое важное. Помощь юристов из Минска и из других городов проблему не снимает. Пока еще не обращаются с вопросами по «тунеядцам», но скоро, видимо, начнется давление на них, и ситуация усложнится еще больше. Сейчас часто говорят, что профсоюз не должен заниматься политикой. Я согласен, мы ‒ не политическая структура. Но какого вопроса ни коснись, все теперь политика. Зарплаты не выплачивают ‒ политика, как прожить на те деньги, которые называются «минимальным потребительским бюджетом», ‒ политика, проблемы с «тунеядцами» ‒ тоже, конечно, политика. И эти проблемы нужно решать.