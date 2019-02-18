Следственный комитет «устроил клоунаду», чтобы выгородить чиновника и милиционера 2 18.02.2019, 12:44

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Могилевский журналист ищет следователя, который способен выполнять свою работу.

Работники СК затянули корреспондента БелаПАН Владимира Лапцевича в «увлекательное шоу». Вместо того, чтобы вынести окончательное решение по его заявлению, они гоняют его обращения по этажам межрайонного отдела Следственного комитета уже несколько месяцев, пишет mspring.online.

Журналист уже несколько лет пытается возбудить уголовное дело в отношении чиновника администрации Ленинского района Константина Кистенева и милиционера Сергея Колесникова. По его мнению, они превысили свои должностные полномочия и злоупотребили властью, когда не пустили его как журналистам на собрание гаражного кооператива «Спутник-2008» в 2017 году.

— Каждый раз после того, как сотрудники СК отказывались возбуждать уголовное дело, я обращался в суд с заявлением об отмене постановления о таком отказе. Однако каждый раз мне приходило сообщение, что обжалуемое мною постановление уже отменено, — возмущается Лапцевич.

В попытке выгородить милиционера и чиновника, Следственный комитет прибегнул к нетривиальным методам: сначала нижестоящий работник отказывает Лапцевичу, а потом его начальник из СК отменяет решение своего подчиненного – и журналисту нужно начинать все сначала.

— Например, старший следователь Рыбаков отказал в возбуждении уголовного дела 20 декабря 2018 года. Этот отказ в возбуждении уголовного дела было отменен 15 января 2019 года года начальником УПК УСК. Отказ Рыбакову от 25 января 2019 года был отменен его начальник 28 января.7 февраля мне вновь отказано в возбуждении уголовного дела. Я вновь собираются обжаловать отказ в суде, но думаю, что до суда он снова будет отменен, — предположил Лапцевич.

Он уверен, что тех материалов, которые накопились уже за 11 проверок, следователю Рыбакову бы хватило на то, чтобы восстановить ситуацию совершения чиновников и милиционером преступлений с точностью до минуты. Но вместо этого журналиста пичкают отказами, но при этом не дают обжаловать постановления в суде.

— Я считаю, что происходящее – это просто клоунада со стороны работников Следственного комитета. Я хочу, чтобы материалы проверок передали следователю, который все-таки способен возбудить уголовное дело по моему заявлению, — сказал журналист.

Об этом он попросил у начальник управления Следственного комитета по Могилевской области, которому написал жалобу на действия его подчиненных.