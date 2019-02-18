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Cенатор США предупредил Николаса Мадуро

  • 18.02.2019, 12:57
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Марко Рубио

Если венесуэльский диктатор перейдет «красные линии» - последствия будут суровыми.

Сенатор США Марко Рубио, приехавший в воскресенье на границу Колумбии и Венесуэлы, предупредил венесуэльского узурпатора Николаса Мадуро о серьезных последствиях, если тот предпримет какие-то действия против самопровозглашенного президента или американских граждан, сообщает «Голос Америки».

В телеинтервью Рубио отказался сообщить, поддержит ли он военные действия США против Венесуэлы, которая охвачена политическим и экономическим кризисом.

При этом республиканский сенатор выразил уверенность в том, что администрация президента США Дональда Трампа не будет стоять в стороне, если венесуэльские власти нанесут вред или заключат в тюрьму лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентом в январе.

«Есть определенные "линии" и Мадуро знает, где они проведены», – заявил Рубио – сенатор от Флориды, который считается влиятельной фигурой в том, что касается политики Вашингтона в отношении Венесуэлы.

«Последствия будут суровыми, и они наступят быстро», – добавил он.

Рубио также предостерег Мадуро от причинения вреда американскому персоналу, работающему в стране, заявив, что США отреагируют, если будут предприняты какие-то действия против сотрудников гуманитарных организаций.

Американская делегация, в состав которой вошел сенатор, приехала в колумбийский приграничный город Кукута, где скапливается гуманитарная помощь, которую планируется доставить в Венесуэлу.

В то время как Мадуро отказывается пропустить продовольствие, медикаменты и другие предметы первой необходимости, Гуаидо пообещал, что сотни тонн гуманитарной помощи начнут поступать в страну в субботу 23 февраля.

Гуаидо сказал, что в понедельник объявит детали плана доставки помощи в страну из Колумбии, Бразилии и с острова Кюрасао, несмотря на противодействие Мадуро.

Заявленная дата 23 февраля создает почву для решающего противостояния с Мадуро, который называет помощь организованным США шоу и отрицает наличие кризиса, несмотря на весьма ограниченный доступ венесуэльцеев к продовольствию и лекарствам. Пока неясно, позволят ли военные машинам с гуманитарной помощью пересечь границу.

Большинство западных стран и многие соседи Венесуэлы признали Гуаидо законным главой государства после того, как Мадуро был переизбран на второй срок в ходе выборов в прошлом году, которые, по мнению критиков, были сфальсифицированы. Мадуро пользуется поддержкой России и Китая и контролирует венесуэльские государственные институты, включая вооруженные силы.

В состав американской делегации вошли представитель США в Организации американских государств Карлос Трухильо и республиканский конгрессмен Марио Диас-Баларт.


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