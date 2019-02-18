Могерини: Новые санкции против РФ будут приняты в ближайшие недели 1 18.02.2019, 13:08

Федерика Могерини

Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

Страны ЕС проявляют единство в этом вопросе.

Решение о новых санкциях Евросоюза против России может быть принято в ближайшие недели.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает eurointegration.com.ua.

"В ближайшие пару недель может быть новое единогласное решение о санкциях, связанных с последними событиями. Мы видим только негативное развитие событий на местах, и я рассчитываю, что страны будут едины в продолжении существующих санкций и введении новых", - сказала Могерини.

Она напомнила, что за последние пять лет ЕС не только вводил санкции, но и сохранял единство относительно ограничительных мер, которые постоянно продлевались, учитывая отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.

"Я говорила с самого начала, что цель санкций не в том, чтобы сохранять их вечно, а в том, чтобы оказывать давление и однажды они будут сняты. Но пока мы не видим положительных шагов и именно поэтому страны-члены пока сохраняют их", - сказала Могерини.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сообщил о начале переговоров о новых санкциях против России.

18 февраля Совет ЕС примет решение о персональных санкциях против граждан РФ за азовской кризис.