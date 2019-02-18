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Анатолий Байдачный: Гегемония БАТЭ продолжится

  • 18.02.2019, 13:18
Анатолий Байдачный

Известный белорусский тренер поделился мнением о фаворитах чемпионата Беларуси. 

«Я думаю, что гегемония БАТЭ в чемпионате продолжится. Я не вижу команды, которая могла бы ей противостоять. Единственные кто – это «Шахтер» Солигорск поборется. Конечно, чем больше команд высокого уровня, тем интереснее футбол. Когда команда к 20-у туру чемпион страны – это, конечно, неинтересно. Но не получается. Минское «Динамо» полностью сдало свои позиции. Брест? Не знаю. Звезды, собранные в кучу, еще не составляют созвездие. Можно набрать кого угодно, но они же должны играть к тому же», – сказал заявил Анатолий Байдачный в эфире передачи «Неделя Спорта», пишет «Трибуна».


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