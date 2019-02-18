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Фотофакт: Как живут строители, которые отдают почти 70% зарплаты на счет по жировке

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  • 18.02.2019, 13:46
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Многие представители рабочих специальностей фактически трудятся за жилье.

Мало кто питает иллюзии насчет жизни и работы в регионах: известно, что на периферии суровая белорусская действительность доходит до крайностей и абсурда. Многие представители рабочих специальностей фактически трудятся за жилье, пишет onliner.by.

Но что, если в это жилье еще и страшно войти: потолок «плачет» горькими слезами, а стены заросли плотным и опасным для здоровья грибком? Снежана трудится на новогрудском предприятии МПМК-156 маляром 4-го разряда и отдает 67% зарплаты за проживание в таких условиях с мужем и 4-летним сыном.

Фото общежития, в котором приходится жить семьям новогрудских строителей, Снежана опубликовала в сообществе «Подслушано Новогрудок».

«Квартплата 200 р. за блок. А зарплата всего 300 р., — пишет молодая женщина. — Вот такая сырость и ужас полнейший. Обращались к директору не раз, но никто никаких мер не предпринимает, всем побоку. А жировки выставляют с сумасшедшими ценами».

— Зарплаты у нас по 300 рублей, и с каждым месяцем становятся все меньше. Стоимость общаги от организации очень дорогая в таких условиях, — рассказала Снежана.


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