Тереза Мэй проведет переговоры с каждым лидером ЕС по Brexit 18.02.2019, 13:58

Тереза Мэй

Фото: AP

Премьер-министр Великобритании надеется на изменения в соглашении.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести переговоры с каждым лидером Европейского Союза и президентом Европейской комиссии с просьбой внести изменения в соглашение о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Мэй во время переговоров надеется убедить лидеров ЕС внести изменения по "запасному механизму" для ирландской границы, одной из самых спорных частей соглашения о выходе.

Ранее британский премьер заявляла в Брюсселе, что сможет добиться одобрения соглашения от британских депутатов, если будут гарантии невозвращения к пограничному контролю между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Но поражение правительства в символическом голосовании в парламенте Великобритании 14 февраля ослабило ее обещание и увеличило риск "жесткого" Brexit через 40 дней.

В понедельник британский министр по вопросам Brexit Стив Барклай встретится с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, дата переговоров Мэй с Юнкером пока неизвестна.