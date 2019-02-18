Правозащитники требуют прекратить преследование Владимира Величкина 1 18.02.2019, 14:04

Владимир Величкин

Фото: «Радыё Рацыя»

Задержание милицией правозащитника является ничем иным, как преследованием за его деятельность.

Заявление правозащитного центра «Весна» опубликовал сайт spring96.org:

- 16 февраля 2019 года в Бресте сотрудниками милиции был задержан правозащитник, член ПЦ «Весна» Владимир Величкин.

По предварительной информации он обвиняется в совершении административного правонарушения по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь («организация или участие в несанкционированном массовом мероприятии»), а именно за якобы участие в мирном собрании граждан, которые каждое воскресенье в знак протеста против строительства экологически вредного предприятия по изготовлению аккумуляторных батарей, выходят на центральную площадь города и кормят голубей.

Владимир Величкин осуществлял мониторинг реализации гражданами свобод мирных собраний и выражения своего мнения, гарантированных Конституцией страны и международными нормами права в области прав человека, и в связи с этим присутствовал на всех мирных собраниях, которые происходят по этому поводу в городе.

Задержание милицией Владимира Величкина является ничем иным, как преследованием за его правозащитную деятельность.

В связи с этим мы, представители правозащитного центра «Весна», выражаем решительный протест и требуем от властей Беларуси:

- немедленно прекратить преследование правозащитника и члена ПЦ «Весна» Владимира Величкина в связи с осуществление им легитимной правозащитной деятельности и снять с него все предъявленные обвинения;

- гарантировать гражданам возможность реализовать свои свободы на мирные собрания и выражение своего мнения, в том числе и по экологическим вопросам г. Бреста, без давления и преследования со стороны спецслужб;

- остановить начавшиеся административные процессы в отношении задержанных 16 февраля граждан В. Величкина и В. Козака и воздержаться от подобных негативных практик в будущем.