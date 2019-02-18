И дуст не панацея 3 Виктор Федорович

18.02.2019, 14:10

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Как Минздрав намерен излечиться от коррупции и почему из этого ничего не выйдет.

Во время перерыва в суде по одному из коррупционных дел автору этих строк удалось поговорить с прокурором, который за свою многолетнюю практику не раз поддерживал обвинения в отношении взяточников.

Понятно, сказал я ему, что коррупцию нельзя победить, но вот, например, в делах, где взятки дают и берут за победу в тендерах на закупки оборудования, услуг и прочего, может, есть какой способ отбить желание брать? Убеленный сединами прокурор ответил коротко: «Нет такого способа. Берут и брать будут!».

Этот короткий разговор был с глазу на глаз, хотя при других обстоятельствах, например под диктофон, прокурор наверняка бы сказал кучу дежурных фраз. Сродни тех, которые прозвучали на заседании итоговой коллегии Минздрава. Мероприятие состоялось 30 января, на фоне идущих в настоящее время судебных процессов по так называемому «делу медиков». Журналистов на коллегию не пустили.

Пресс-служба на сайте ведомства опубликовала обширный отчет о мероприятии и текст «Об итогах работы органов и организаций здравоохранения в 2018г. и основных направлениях деятельности на 2019г.». Коррупцию в органах, конечно же, помянули, мол, сделали выводы и набросали план борьбы с бессмертным явлением.

Вот что об этом написала пресс-служба Минздрава, приведшая в тексте слова главы ведомства Валерия Малашко.

«Проблемой года стала коррупция! - сказал министр. - 11 сентября 2018г. на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения президентом была поставлена задача: «К началу этого года кардинальным образом исправить ситуацию в отрасли, искоренить коррупционные явления и то, что дает основу для них».

Понимая всю ответственность выполнения поручения, проведен комплексный анализ по всем направлениям. Накопившиеся за годы проблемы, в т.ч. и по несовершенству нормативно-правовой базы, нашли свое разрешение в указе Лукашенко и 12 нормативно-правовых актах. Антикоррупционная работа поставлена во главу угла в министерстве, органах управления и в каждом учреждении здравоохранения. Определен перечень лиц с наибольшими коррупционными рисками. Нормативно урегулированы вопросы конфликта интересов в системе управления, контрольных и надзорных функций. Для незамедлительного принятия управленческих решений работу комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения возглавлять буду лично я».

С трудом представляется, как министр будет с коррупцией бороться. Уговорами взятки не брать, призывами к совести и неотвратимостью наказания? Или может, проведением оперативно-розыскных мероприятий, засадами в кабинетах подчиненных, проверками на «детекторе лжи»? За прошедшие четверть века бессменный и самый «главный борец» с коррупцией Лукашенко на этом поприще особых результатов не достиг. Хотя у него под рукой целая армия правоохранителей.

Что может сделать рядовой министр гражданского ведомства, главная задача которого более приземленная и вполне определенная? Глава ведомства о нашем здоровье печься должен, а не коррупционные риски просчитывать. Ну и здоровьем подчиненных интересоваться, чтобы впредь не получилось, как в печальной истории бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого, которому пришлось взятки брать на свое платное лечение. Да и честно говоря, слабо верится в эффективность антикоррупционных комиссий, которые при каждом ведомстве непонятно чем занимаются.

Существуют десятки, если не сотни, всяких актов, посвященных борьбе с коррупцией. Можно еще пару сотен издать, а толку-то! Два ключевых антикоррупционных тормоза, что в «деле медиков», что в прочих других, не сработали. Это - Уголовный кодекс и закон «О борьбе с коррупцией».

«Вас знакомили под подпись с положениями закона «О борьбе с коррупцией»?» - спрашивает прокурор у обвиняемого Кравченка. «Да, знакомили», - отвечает тот. «А незаконное денежное вознаграждение почему приняли?» - «Не смог воздержаться от искушения».

Аналогичный вопрос поставил в тупик бывшего главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько. Когда у него в суде спросили, почему он взял деньги, обвиняемый заслуженный врач ответил: «Бес попутал». При таком положении вещей Минздраву впору искать специалистов в другом ведомстве и заказывать им обряды экзорцизма. А еще можно составить план по ежеквартальному освящению служебных кабинетов, а то и целых зданий всей системы здравоохранения, святой водой. Минздрав же штампует новые инструкции и локальные нормативные акты, изменяет структуру подразделений, ответственных за проведение госзакупок и даже намерен привлечь правоохранителей.

Цитата из текста под заголовком «О наведении порядка в закупках»: «После утверждения результатов процедур закупок дорогостоящего медицинского оборудования направление в МВД и КГБ Республики Беларусь запросов о наличии информации, препятствующей заключению договора».

Дело не в инструкциях, положениях и запросах, которые могут лишь затянуть процесс приобретения важных медицинских комплексов. Наверное, для министра здравоохранения это будет открытием, но в деле его бывшего зама, как и в других уже рассмотренных в судах, не было обнаружено ни малейшего нарушения процедур закупок оборудования, за которые давались и брались взятки. Более того, Кравченок и иже с ним и пальцем не пошевелили, в процедуры не вмешивались, на членов комиссий давления не оказывали. Проще говоря, они полностью выполняли свои функциональные обязанности и служебными полномочиями не злоупотребляли. А за что тогда взятки брали?

Как сказал в суде бывший замминистра Лосицкий: «Ни за что». Хотя в данном случае более уместен не совсем юридический термин - «взятки давали за должность». Тут, конечно, больше вопросов к тем, кто давал, а точнее сказать, подкупал чиновников от медицины. Но это отдельная тема. По факту же, антикоррупционные фильтры оказались бессильны, пресловутый человеческий фактор взял верх при полном отсутствии у берущих страха. А вот с этими вещами бороться бессмысленно. Можно, конечно, как в народе говорят, дустом попробовать их потравить, но не всякого паразита и дуст берет. Человеческий фактор бессмертен, как коррупция. Брали, берут и будут брать!

Виктор Федорович, «БелГазета»