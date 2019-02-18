закрыть
18 февраля 2019, понедельник, 15:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

Санкции отбросили Россию на десять лет назад

2
  • 18.02.2019, 14:18
  • 2,223

Параллельно происходит важный процесс зачистки стран НАТО от российских шпионов.

США могут усилить санкции против России из-за отравления Скрипалей, и они будут болезненными. В целом санкции отбросили Россию в развитии больше, чем на десять лет.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

"Санкции США против России могут быть усилены из-за ряда факторов. Это и попытка отравления экс-разведчика Скрипаля, и гибель граждан Британии. Попытки России вмешаться в расследование Международной организации по запрещению химического оружия. Плюс отрицание Россией нарушения ею Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. На это должна быть реакция Вашингтона", – отмечает Александр Хара.

Кроме того, отмечает дипломат, из-за расследования спецпрокурора Мюллера вмешательства России в выборы президента США Трампу надо показывать свою принципиальность в отношении России.

"Новые санкции США против России будут достаточно болезненными. В целом санкции, особенно те, что касаются финансовых и технологических сфер, отбросили Россию на десять лет назад. Параллельно происходит важный процесс зачистки стран НАТО от российских шпионов. Был отчет ЕС, что около 200 китайских и 250 российских шпионов работают в Брюсселе. И зачистка началась лишь после дела Скрипалей", – отметил Хара.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев