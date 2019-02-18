Санкции отбросили Россию на десять лет назад 2 18.02.2019, 14:18

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Параллельно происходит важный процесс зачистки стран НАТО от российских шпионов.

США могут усилить санкции против России из-за отравления Скрипалей, и они будут болезненными. В целом санкции отбросили Россию в развитии больше, чем на десять лет.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

"Санкции США против России могут быть усилены из-за ряда факторов. Это и попытка отравления экс-разведчика Скрипаля, и гибель граждан Британии. Попытки России вмешаться в расследование Международной организации по запрещению химического оружия. Плюс отрицание Россией нарушения ею Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. На это должна быть реакция Вашингтона", – отмечает Александр Хара.

Кроме того, отмечает дипломат, из-за расследования спецпрокурора Мюллера вмешательства России в выборы президента США Трампу надо показывать свою принципиальность в отношении России.

"Новые санкции США против России будут достаточно болезненными. В целом санкции, особенно те, что касаются финансовых и технологических сфер, отбросили Россию на десять лет назад. Параллельно происходит важный процесс зачистки стран НАТО от российских шпионов. Был отчет ЕС, что около 200 китайских и 250 российских шпионов работают в Брюсселе. И зачистка началась лишь после дела Скрипалей", – отметил Хара.